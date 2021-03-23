Bu terasta yürümek cesaret istiyor! Ulubey Kanyonu ziyaretçilerini hayran bırakıyor

'ZİYARETÇİ SAYIMIZ ARTIYOR'



Ulubey Kaymakamı İsmail Erdoğan, yaptığı açıklamada, Ulubey Kanyonu'nun bölgenin en önemli turizm alanlarından biri olduğunu belirterek, "Ulubey kanyonu Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise ikinci en uzun kanyonu olma özelliği taşıyor. Kanyonun ziyaretçi sayısını artırmak için çeşitli projeler geliştiriyoruz. Kanyon sadece yaz aylarında değil, 4 mevsim ziyaretçi ağırlıyor. Pandemi dönemin de ziyaretçi sayımız azaldı ancak normalleşme sürecinde aldığımız tedbirlerle ziyaretçi sayımız artmaya başladı. Bu yıl toplam 100 bin ziyaretçi ağırlamayı bekliyoruz" dedi.