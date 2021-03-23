Bu terasta yürümek cesaret istiyor! Ulubey Kanyonu ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Uşak Valiliği, Uşak İl Özel İdaresi ve Ulubey Kaymakamlığı tarafından, 77 kilometrelik kanyona, 2015 yılında yaptırılan 150 metre yükseklikteki, 135 metrekare büyüklüğündeki cam teras ise büyük ilgi görüyor. Cam terastan her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti manzarayı seyretmenin keyfini yaşıyor. Özel dizaynı sayesinde, cam terasta yürüyenler kanyonu üzerinde gezerek izleyebiliyor. Yüksekten korkmayan ziyaretçiler cam teras üzerinde yürüyerek manzaranın tadını çıkarıp, bol bol fotoğraf çekerken, yükseklik korkusu olanlar ise bu keyiften mahrum kalıyor.