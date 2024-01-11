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Haberler Yaşam Bu testi 12 saniyede çözenler en yüksek IQ seviyesine sahip! Rakamlar arasındaki ilişki...
Giriş Tarihi: 11.01.2024 12:41 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 12:56

Bu testi 12 saniyede çözenler en yüksek IQ seviyesine sahip! Rakamlar arasındaki ilişki...

Zeka oyunları beyninizi geliştirmenin ve canlı tutmanın en iyi yollarından biri. Üstelik ne kadar çok test çözerseniz, o denli başarılı olma ihtimaliniz de yüksek. Zekanın en önemli taraflarından birini oluşturan "sayısal-matematik" zeka, aynı zamanda zihninizin ne kadar canlı olduğunu da ölçmenin bir yolu. İşte 12 saniyede "en zeki insanların" çözebildiği o rakamsal ilişki…

Bu testi 12 saniyede çözenler en yüksek IQ seviyesine sahip! Rakamlar arasındaki ilişki...

Zihnine güvenen herkesin çözebileceği bu test, zeka oyunları arasında en sevilenlerden biri. Uzmanlar, bu "eşitlenmiş rakamlar arasındaki ilişkinin" ne olduğunu 12 saniyede çözebilenler en zekiler olduğunu belirtiyor. İşte o test…

Bu testi 12 saniyede çözenler en yüksek IQ seviyesine sahip! Rakamlar arasındaki ilişki...

Birbirleriyle "eşitlenmiş" olarak görünen rakamlar, zihninizde "ne ilgisi var?" sorusuna sebep olmuş olabilir.

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Bu testi 12 saniyede çözenler en yüksek IQ seviyesine sahip! Rakamlar arasındaki ilişki...

1 rakamı nasıl 3 ile, 4 rakamı ise nasıl 4 ile yeniden eşitlenmiş hale gelebilir diye soruyorsanız, ufak bir ipucu verelim.

Bu testi 12 saniyede çözenler en yüksek IQ seviyesine sahip! Rakamlar arasındaki ilişki...

İlk başta mantıklı bir cevabı yokmuş gibi görünse de aslında rakamların "söze" dökülmüş haliyle ilginç bir bağı bulunuyor.

Bu testi 12 saniyede çözenler en yüksek IQ seviyesine sahip! Rakamlar arasındaki ilişki...

Eğer 12 saniyede çözmeyi başaramadıysanız, üzülmeyin, ne kadar çok bu testlerden çözerseniz, o denli etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.

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