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Bu testi 12 saniyede çözenler en yüksek IQ seviyesine sahip! Rakamlar arasındaki ilişki...
Giriş Tarihi: 11.01.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
12:56
Bu testi 12 saniyede çözenler en yüksek IQ seviyesine sahip! Rakamlar arasındaki ilişki...
Zeka oyunları beyninizi geliştirmenin ve canlı tutmanın en iyi yollarından biri. Üstelik ne kadar çok test çözerseniz, o denli başarılı olma ihtimaliniz de yüksek. Zekanın en önemli taraflarından birini oluşturan "sayısal-matematik" zeka, aynı zamanda zihninizin ne kadar canlı olduğunu da ölçmenin bir yolu. İşte 12 saniyede "en zeki insanların" çözebildiği o rakamsal ilişki…