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Haberler Yaşam Bu ülkede başlık parasını erkekler alıyor! Bakın sebebi neymiş?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 15:17

Bu ülkede başlık parasını erkekler alıyor! Bakın sebebi neymiş?

Dünyanın dört bir yanında evlilik kurumuna kutsal gözle bakılır. Ülkeler ise nüfus dengesi gibi durumlar nedeniyle evlilik kurumuna ve bunun teşvikine oldukça önem verir. Yine bazı ülkelerde evlenirken uygulanan pek çok farklı adet ve gelenek bulunuyor. Hele bir tane ülke var ki… Orada evlenmek için kızlar erkeklere başlık parası ödüyor!

Bu ülkede başlık parasını erkekler alıyor! Bakın sebebi neymiş?

Evlilik pek çok toplumda kutsal olmakla birlikte, birçok ülke tarafından da desteklenmektedir. Öyle ki, bir ülkede evlenebilmek için kadınlar para ödüyor. Bu inanılmaz gerçeğin detaylarını gelin beraber inceleyelim...

Bu ülkede başlık parasını erkekler alıyor! Bakın sebebi neymiş?

ERMENİSTAN

Geçmişte yaşanan savaşlardan dolayı erkek nüfusun az kadın nüfusun fazla olduğu Ermenistan'da devlet bekar kadınların boş kalmaması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

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Bu ülkede başlık parasını erkekler alıyor! Bakın sebebi neymiş?

Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi doğal olan Ermenistan'da aynı zamanda birçok iş yükü de kadınların yönetimindedir.

Bu ülkede başlık parasını erkekler alıyor! Bakın sebebi neymiş?

Erkek nüfusu azalmaya devam ederse Ermenistan'da birçok sorunun ortaya çıkması da gayet olası görünüyor.

Bu ülkede başlık parasını erkekler alıyor! Bakın sebebi neymiş?

İTALYA

Bu ülkede doğum oranlarının azlığı kadar evlilik oranları da oldukça azdır.

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