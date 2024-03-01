Haberler
Yaşam
Bu ülkede başlık parasını erkekler alıyor! Bakın sebebi neymiş?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
15:17
Bu ülkede başlık parasını erkekler alıyor! Bakın sebebi neymiş?
Dünyanın dört bir yanında evlilik kurumuna kutsal gözle bakılır. Ülkeler ise nüfus dengesi gibi durumlar nedeniyle evlilik kurumuna ve bunun teşvikine oldukça önem verir. Yine bazı ülkelerde evlenirken uygulanan pek çok farklı adet ve gelenek bulunuyor. Hele bir tane ülke var ki… Orada evlenmek için kızlar erkeklere başlık parası ödüyor!