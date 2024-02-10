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Haberler Yaşam Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte sadece kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler...
Giriş Tarihi: 10.02.2024 09:01

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte sadece kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler...

Yeni yerler görmek istiyorsanız, birçok noktada yepyeni rotalara aslında yalnızca "kimliğinizle" bile gidebilirsiniz. Birçok ülkeye vizesiz giriş de mevcut. Bu sayede aslında yeni bir gezi planı oluşturabilir, birçok yere vize almayı düşünmeden seyahat edebilirsiniz. İşte o listeler...

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte sadece kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler...

Birçok ülkeye yalnızca kimliğinizle veya pasaportunuzla giriş yaparak tam da istediğiniz gibi bir tatil planlayabilirsiniz. İşte o ülkeler...

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte sadece kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler...

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte sadece kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler...

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabilirsiniz.

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte sadece kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte sadece kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler...

SUUDİ ARABİSTAN'DAN KAPIDA VİZE UYGULAMASI

Suudi Arabistan, ülkeyi ziyaret edecek ABD, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı.

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