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Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte sadece kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler...
Giriş Tarihi: 10.02.2024 09:01
Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte sadece kimliğinizle seyahat edebileceğiniz ülkeler...
Yeni yerler görmek istiyorsanız, birçok noktada yepyeni rotalara aslında yalnızca "kimliğinizle" bile gidebilirsiniz. Birçok ülkeye vizesiz giriş de mevcut. Bu sayede aslında yeni bir gezi planı oluşturabilir, birçok yere vize almayı düşünmeden seyahat edebilirsiniz. İşte o listeler...