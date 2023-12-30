Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bu ülkelere Türk vatandaşları yalnızca kimliği ile gidebiliyor! 2023 vizesiz ülkeler listesi
Giriş Tarihi: 30.12.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 13:13

Bu ülkelere Türk vatandaşları yalnızca kimliği ile gidebiliyor! 2023 vizesiz ülkeler listesi

Bu ülkelere gitmek için vize almanıza gerek yok. Vize almak için beklemek yerine vizeye hatta pasaporta ihtiyaç duymadığınız rotaları tercih edebilirsiniz. Birçok ülke Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Kimlikle seyahat edebileceğiniz gibi kapıda vize uygulaması ile seyahat edebileceğiniz çok sayıda ülke bulunuyor. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler…

Bu ülkelere Türk vatandaşları yalnızca kimliği ile gidebiliyor! 2023 vizesiz ülkeler listesi

Birçok Türk vatandaşı tatilini yurt dışında geçirebileceği rotalara bakıyor. Bunların en başında ise vizesiz seyahat edilebilen ülkeler geliyor. Peki hangi ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor... İşte 2023 yılında vizesiz, sadece pasaportla ziyaret edebileceğiniz ülkelerin listesi...

Bu ülkelere Türk vatandaşları yalnızca kimliği ile gidebiliyor! 2023 vizesiz ülkeler listesi

İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin tam listesi:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu ülkelere Türk vatandaşları yalnızca kimliği ile gidebiliyor! 2023 vizesiz ülkeler listesi

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

Bu ülkelere Türk vatandaşları yalnızca kimliği ile gidebiliyor! 2023 vizesiz ülkeler listesi

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

Bu ülkelere Türk vatandaşları yalnızca kimliği ile gidebiliyor! 2023 vizesiz ülkeler listesi

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

SON DAKİKA