Bu ülkelere Türk vatandaşları yalnızca kimliği ile gidebiliyor! 2023 vizesiz ülkeler listesi

Birçok Türk vatandaşı tatilini yurt dışında geçirebileceği rotalara bakıyor. Bunların en başında ise vizesiz seyahat edilebilen ülkeler geliyor. Peki hangi ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor... İşte 2023 yılında vizesiz, sadece pasaportla ziyaret edebileceğiniz ülkelerin listesi...