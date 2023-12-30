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Bu ülkelere Türk vatandaşları yalnızca kimliği ile gidebiliyor! 2023 vizesiz ülkeler listesi
Giriş Tarihi: 30.12.2023 13:13
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
13:13
Bu ülkelere Türk vatandaşları yalnızca kimliği ile gidebiliyor! 2023 vizesiz ülkeler listesi
Bu ülkelere gitmek için vize almanıza gerek yok. Vize almak için beklemek yerine vizeye hatta pasaporta ihtiyaç duymadığınız rotaları tercih edebilirsiniz. Birçok ülke Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Kimlikle seyahat edebileceğiniz gibi kapıda vize uygulaması ile seyahat edebileceğiniz çok sayıda ülke bulunuyor. İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler…