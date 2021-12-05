Bu yıl 15 tatil ne zaman başlıyor? 2021-2022 yarıyıl tatili ayın kaçında? İşte MEB tatil takvimi ile sömestr tarihi!

Ara tatilden dönen ve eğitime kaldığı yerden devam eden öğrenciler 15 tatil tarihi için şimdiden araştırma yapıyor. Kasım ayında gerçekleştirilen ara tatilin ardından Bu yıl sömestr - 15 tatil ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime dönen milyonlarca öğrenci, 2021-2022 MEB akademik takvimi için araştırma yapıyor. 2021-2022 yarıyıl tatili ayın kaçında, karneler ne zaman alınacak? İşte MEB tatil takvimi ile sömestr tarihi!