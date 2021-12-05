Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bu yıl 15 tatil ne zaman başlıyor? 2021-2022 yarıyıl tatili ayın kaçında? İşte MEB tatil takvimi ile sömestr tarihi!
Giriş Tarihi: 05.12.2021 01:16 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 01:16

Bu yıl 15 tatil ne zaman başlıyor? 2021-2022 yarıyıl tatili ayın kaçında? İşte MEB tatil takvimi ile sömestr tarihi!

Ara tatilden dönen ve eğitime kaldığı yerden devam eden öğrenciler 15 tatil tarihi için şimdiden araştırma yapıyor. Kasım ayında gerçekleştirilen ara tatilin ardından Bu yıl sömestr - 15 tatil ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime dönen milyonlarca öğrenci, 2021-2022 MEB akademik takvimi için araştırma yapıyor. 2021-2022 yarıyıl tatili ayın kaçında, karneler ne zaman alınacak? İşte MEB tatil takvimi ile sömestr tarihi!

Bu yıl 15 tatil ne zaman başlıyor? 2021-2022 yarıyıl tatili ayın kaçında? İşte MEB tatil takvimi ile sömestr tarihi!

Sömestr tatili ya da 15 tatil olarak adlandırılan yarıyıl tatili için araştırmalar hız kazandı. Birinci dönemin tamamlandığı ve ilk dönem karnelerinin alındığı bu tarih, Bu yıl 15 tatil ne zaman başlıyor, yarıyıl tatili ayın kaçında sorularıyla araştırılıyor. 2021-2022 MEB takvimi ile sömestr tarihi belli oldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre tatil tarihleri!

Bu yıl 15 tatil ne zaman başlıyor? 2021-2022 yarıyıl tatili ayın kaçında? İşte MEB tatil takvimi ile sömestr tarihi!

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 günlük sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.

ARA KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

Birinci dönemin tamamlandığı 24 Ocak günü ara karneler alınacak. Öğrenciler 1. dönem sonu karnesini aldıktan sonra 4 Şubat'a kadar tatil yapacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu yıl 15 tatil ne zaman başlıyor? 2021-2022 yarıyıl tatili ayın kaçında? İşte MEB tatil takvimi ile sömestr tarihi!

2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Bu yıl 15 tatil ne zaman başlıyor? 2021-2022 yarıyıl tatili ayın kaçında? İşte MEB tatil takvimi ile sömestr tarihi!

OKULLAR AÇIK KALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, salgının olumsuz etkilediği sektörlerin başında eğitimin geldiğini vurgulayarak "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim öğretim süreçlerinin aksamasını önlemek amacıyla en modern yöntemleri uygulamaya öncelik verdik. Tüm okul ve sınıflarda uzaktan eğitim gerçekleştirmeyi başardık. Bu dönem itibarıyla tam zamanlı yüz yüze eğitime geçtik. Okulları açık tutmak konusunda kararlıyız" dedi.

SON DAKİKA