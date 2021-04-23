Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2021 Sokağa çıkma yasağında Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem olacak mı?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gelirken borsa çalışma durumu merak edilmeye başlandı. Yatırımcıların yakından ilgilendiği Türkiye'nin en önemli borsası olan Borsa İstanbul'un işlem gerçekleştirdiği çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar için oldukça merak edilen 23 Nisan'da borsa açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularına yanıt aranıyor. Resmi tatillerde bazı kurumların kapalı olduğu biliniyor. Buna göre; Bugün borsa açık mı? 23 Nisan 2021 Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem olacak mı?