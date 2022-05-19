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Haberler Yaşam Bugün eczaneler açık mı, 19 Mayıs’ta eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? 19 Mayıs 2022 nöbetçi eczane sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 19.05.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 10:08

Bugün eczaneler açık mı, 19 Mayıs’ta eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? 19 Mayıs 2022 nöbetçi eczane sorgulama ekranı!

Bugün eczaneler açık mı sorusu, 19 Mayıs Perşembe günü ilaç ve medikal araç-gereç ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En yakın sağlık kuruluşu olan eczanelerin resmi tatillerdeki çalışma durumuna ilişkin 19 Mayıs'ta eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı sorusu gündeme geliyor. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs resmi tatil olurken, sağlık kurum ve kuruluşları da bugün hizmete 1 günlük ara veriyor. Peki Bugün eczaneler açık mı, 19 Mayıs'ta eczaneler çalışıyor mu? İşte bu sorunun yanıtı ve 19 Mayıs 2022 nöbetçi eczane sorgulama ekranı!

Bugün eczaneler açık mı, 19 Mayıs’ta eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? 19 Mayıs 2022 nöbetçi eczane sorgulama ekranı!

19 Mayıs'ta eczaneler açık mı sorusu bugün ilaç almak ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların gündeminde yer tutuyor. Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların resmi tatilde olması dolayısıyla, bu durumun eczaneler için de geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Bugün eczaneler açık mı, 19 Mayıs'ta eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı sorusu da konuya ilişkin araştırmaların başında geliyor. İşte resmi tatilde eczanelerin çalışma durumu ve 19 Mayıs 2022 nöbetçi eczane sorgulama ekranı!

Bugün eczaneler açık mı, 19 Mayıs’ta eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? 19 Mayıs 2022 nöbetçi eczane sorgulama ekranı!

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

19 Mayıs'ta eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz. Diğer illerin nöbetçi eczaneler listesini de il sağlık müdürlüklerinin internet adresleri üzerinden öğrenebilirsiniz.

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Bugün eczaneler açık mı, 19 Mayıs’ta eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? 19 Mayıs 2022 nöbetçi eczane sorgulama ekranı!

19 MAYIS'TA HASTANELER, ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Hastane, eczane, sağlık ocakları ve aile hekimlikleri de 19 Mayıs Perşembe günü kapalı olacak. Hastanelerde bazı doktorlar nöbetçi olacakken, acil servisler hizmet edecek. Eczaneler ise nöbetçilik sistemiyle çalışacak. Nöbetçi eczaneler listesi de e-Devlet kapısı ve illerin eczacılar odaları birliklerinin sitelerinden öğrenilecek.

Bugün eczaneler açık mı, 19 Mayıs’ta eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? 19 Mayıs 2022 nöbetçi eczane sorgulama ekranı!

BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER ÇALIŞACAK MI?

Vatandaşların acil ilaç ihtiyacını karşılamak adına nöbetçi eczaneler yurdun dört bir yanında açık olacak. Diğer eczaneler kapalı olacak.

Bugün eczaneler açık mı, 19 Mayıs’ta eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? 19 Mayıs 2022 nöbetçi eczane sorgulama ekranı!

19 MAYIS 2022 NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

İstanbul'da 19 Mayıs Perşembe sabahından 20 Mayıs Cuma sabahına kadar açık olacak eczaneler şu şekilde;

Bülent Eczanesi Adalar Burgazada

Burgazadası Mahallesi Yalı Caddesi 17

Deniz Eczanesi Adalar Kınalıada

Kınalıada Mahallesi İskele Sokak 3/b

Heybeliada Eczanesi Adalar Heybeliada

Heybeliada Mahallesi Ayyıldız Caddesi 28

Yeni Eczanesi Adalar Büyükada

Nizam Mahallesi Çınar Caddesi 7b

Şifa Eczanesi Arnavutköy

Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi

Çağla Eczanesi Arnavutköy

Nene Hatun Mahallesi Rahman Sokak

Elif Eczanesi Arnavutköy Hadımköy

Hastane Mahallesi Burç Sokak 3/b

Mert Eczanesi Ataşehir İçerenköy

İçerenköy Mahallesi Kayısdagı Caddesi 28/a

Saygın Eczanesi Ataşehir

Örnek Mahallesi Hasan Çelebi Sokak

Botanik Eczanesi Ataşehir Kayışdağı

Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi 110a

Burçin Eczanesi Avcılar Şükrübey

Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi 37

Kemalpaşa Eczanesi Avcılar Parseller

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mimarsinan Caddesi 54/2

Özler Eczanesi Bağcılar

Fatih Mahallesi 1795. Sokak

Demirkök Eczanesi Bağcılar

İnönü Mahallesi 428. Sokak

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