Haberler Yaşam Bugün eczaneler açık mı, 19 Mayıs’ta eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? 19 Mayıs 2022 nöbetçi eczane sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 19.05.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 10:08

Bugün eczaneler açık mı sorusu, 19 Mayıs Perşembe günü ilaç ve medikal araç-gereç ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En yakın sağlık kuruluşu olan eczanelerin resmi tatillerdeki çalışma durumuna ilişkin 19 Mayıs'ta eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı sorusu gündeme geliyor. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs resmi tatil olurken, sağlık kurum ve kuruluşları da bugün hizmete 1 günlük ara veriyor. Peki Bugün eczaneler açık mı, 19 Mayıs'ta eczaneler çalışıyor mu? İşte bu sorunun yanıtı ve 19 Mayıs 2022 nöbetçi eczane sorgulama ekranı!