Bugün İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler: 19 Aralık Pazar İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı ile sular ne zaman gelecek?

İSKİ güncel su kesintileri listesini son dakika olarak duyurdu. İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda su kesintisi ile güne başlayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini öğrenmek için İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı üzerinden araştırma yapıyor. Sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir sorularıyla devam eden araştırmalara İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yayınlanan bugün İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi yanıt veriyor. İşte 19 Aralık Pazar su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…