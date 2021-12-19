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Haberler Yaşam Bugün İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler: 19 Aralık Pazar İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı ile sular ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 19.12.2021 13:43 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 13:43

Bugün İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler: 19 Aralık Pazar İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı ile sular ne zaman gelecek?

İSKİ güncel su kesintileri listesini son dakika olarak duyurdu. İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda su kesintisi ile güne başlayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini öğrenmek için İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı üzerinden araştırma yapıyor. Sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir sorularıyla devam eden araştırmalara İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yayınlanan bugün İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi yanıt veriyor. İşte 19 Aralık Pazar su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…

Bugün İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler: 19 Aralık Pazar İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı ile sular ne zaman gelecek?

Güncel su kesintileri, İstanbul genelinde su dağıtımından sorumlu olan İSKİ tarafından vatandaşlara duyuruluyor. Halkın mağduriyet yaşamaması için önceden duyurulan kesintiler, internet üzerinden vatandaşların bilgisine sunuluyor. Bugün İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. İşte 19 Aralık Pazar günü yaşanacak kesintiler…

Bugün İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler: 19 Aralık Pazar İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı ile sular ne zaman gelecek?

GÜNCEL SU KESİNTİLERİ (19 ARALIK 2021 PAZAR)

İSKİ'nin güncel duyuruları aşağıda yer alıyor. Bugün İstanbul genelinde planlanan başka bir su kesintisi olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.

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Bugün İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler: 19 Aralık Pazar İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı ile sular ne zaman gelecek?

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler:Burhaniye Mah

Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi:19.12.2021 12:26

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 19.12.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bugün İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler: 19 Aralık Pazar İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı ile sular ne zaman gelecek?
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Bugün İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler: 19 Aralık Pazar İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı ile sular ne zaman gelecek?
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