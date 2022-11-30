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Giriş Tarihi: 30.11.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 14:29

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 30 Kasım 2022? Katar Dünya Kupası maçları bugün saat kaçta ve hangi kanalda? Grup fikstürleri

Dünya Kupası maçları bugün de futbolseverlerin gündeminde. Puan durumu, maç programı ve fikstür Katar'da gerçekleşen World Cup mücadelesi için sorgulanıyor. Son 16 takımları netleşmeye başladı. TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile araştırılan maçlar spor haberleri ile takip ediliyor. Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var soruları yanıt aramaya başladı. 30 Kasım Dünya Kupası maçları bugün C ve D grubunda gerçekleşecek. Peki, Dünya Kupası bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, yanıtlar…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 30 Kasım 2022? Katar Dünya Kupası maçları bugün saat kaçta ve hangi kanalda? Grup fikstürleri

Bugün Dünya Kupası maçları saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt aramaya başladı. 2022 FIFA World Cup karşılaşmaları Katar'da gerçekleşmeye devam ediyor. Bugün C ve D grubunda karşılaşmalar gerçekleşiyor. TRT 1 ve TRT Spor canlı izle ekranlarından naklen yayınlanan maçları takip eden futbolseverler bugün kimin maçı var, hangi ülkenin maçları var sorularına yanıt aramaya başladı. Dünya Kupası maçları bugün fikstür ile sorgulanıyor. İşte, 30 Kasım bugünkü Dünya Kupası maçları…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 30 Kasım 2022? Katar Dünya Kupası maçları bugün saat kaçta ve hangi kanalda? Grup fikstürleri

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 30 Kasım 2022? Katar Dünya Kupası maçları bugün saat kaçta ve hangi kanalda? Grup fikstürleri

GÜNÜN MAÇLARI

30 KASIM ÇARŞAMBA

18.00: Tunus - Fransa

18.00: Avustralya - Danimarka

22.00: Polonya - Arjantin

22.00: Suudi Arabistan – Meksika

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 30 Kasım 2022? Katar Dünya Kupası maçları bugün saat kaçta ve hangi kanalda? Grup fikstürleri

1 ARALIK PERŞEMBE

18.00: Hırvatistan - Belçika

18.00: Kanada - Fas

22.00: Japonya - İspanya

22.00: Kosta Rika - Almanya

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 30 Kasım 2022? Katar Dünya Kupası maçları bugün saat kaçta ve hangi kanalda? Grup fikstürleri

2 ARALIK CUMA

18.00: Güney Kore - Portekiz

18.00: Gana - Uruguay

22.00: Kamerun - Brezilya

22.00: Sırbistan – İsviçre

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