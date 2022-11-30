BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 30 Kasım 2022? Katar Dünya Kupası maçları bugün saat kaçta ve hangi kanalda? Grup fikstürleri

Dünya Kupası maçları bugün de futbolseverlerin gündeminde. Puan durumu, maç programı ve fikstür Katar'da gerçekleşen World Cup mücadelesi için sorgulanıyor. Son 16 takımları netleşmeye başladı. TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile araştırılan maçlar spor haberleri ile takip ediliyor. Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var soruları yanıt aramaya başladı. 30 Kasım Dünya Kupası maçları bugün C ve D grubunda gerçekleşecek. Peki, Dünya Kupası bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, yanıtlar…