Haberler Yaşam Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? Bugün marketler açık mı kapalı mı? ŞOK, A101, BİM bayram çalışma saatleri 2022

Giriş Tarihi: 03.05.2022 22:25 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 22:25

'Bayramda marketler açık mı kapalı mı?' sorusu Ramazan Bayramı öncesinden bu yana sorgulanıyor. Kamuda ve özel sektörde verilen bayram tatili arası vatandaşların gündeminde. Bu noktada bayramda marketlerin çalışma saatleri bayramın 3. Günü için de araştırılmaya başladı. Gün içinde en çok ziyaret edilen noktalardan biri olan marketler için 'bugün marketler kaça kadar açık, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?' soruları yanıt arıyor. Peki, Ramazan Bayramında marketler açık mı, kaça kadar açık? İşte 4 Mayıs 2022 ŞOK, A101, BİM bayram çalışma saatleri…