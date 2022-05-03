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Haberler Yaşam Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? Bugün marketler açık mı kapalı mı? ŞOK, A101, BİM bayram çalışma saatleri 2022
Giriş Tarihi: 03.05.2022 22:25 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 22:25

Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? Bugün marketler açık mı kapalı mı? ŞOK, A101, BİM bayram çalışma saatleri 2022

'Bayramda marketler açık mı kapalı mı?' sorusu Ramazan Bayramı öncesinden bu yana sorgulanıyor. Kamuda ve özel sektörde verilen bayram tatili arası vatandaşların gündeminde. Bu noktada bayramda marketlerin çalışma saatleri bayramın 3. Günü için de araştırılmaya başladı. Gün içinde en çok ziyaret edilen noktalardan biri olan marketler için 'bugün marketler kaça kadar açık, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?' soruları yanıt arıyor. Peki, Ramazan Bayramında marketler açık mı, kaça kadar açık? İşte 4 Mayıs 2022 ŞOK, A101, BİM bayram çalışma saatleri…

Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? Bugün marketler açık mı kapalı mı? ŞOK, A101, BİM bayram çalışma saatleri 2022

Ramazan Bayramında alışveriş yapmadan önce bayramda marketlerin çalışma durumunu öğrenmek için 'bugün marketler açık mı?' sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Zincir marketlerden birçoğu bayramın ilk gününde hizmete ara verirken kalan günler için araştırmalar sürüyor. ŞOK, A101, Migros, BİM çalışma saatleri ışığında bayramda marketler açık mı kapalı mı, çalışıyor mu? Marketler saat kaça kadar açık? İşte 2022 bayram çalışma saatleri…

Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? Bugün marketler açık mı kapalı mı? ŞOK, A101, BİM bayram çalışma saatleri 2022

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Bayramda marketlerin çalışma durumu sorgulanmaya devam ediyor. Zincir marketler de dahil olmak üzere birçok marketin bayramın ilk günü kapalı olduğu görüldü. Bayramın ikinci gününde daha fazla hizmet vermeye başlayan marketlerin çalışma saatleri şubeye ve markete göre farklılık gösteriyor. Bayramın 3. günü marketler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu noktada marketlerden açıklamalar geldi.

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Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? Bugün marketler açık mı kapalı mı? ŞOK, A101, BİM bayram çalışma saatleri 2022

BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU, KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Bayram 2-3-4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi (bugün) birçok zincir ve yerel market şubeleri kapalı olacak. Bayramın ikinci gününden itibaren ise BİM, A101 ve ŞOK gibi birçok il ve ilçede şubesi olan merkezler bayramın ikinci gününden itibaren hizmet vermeye başladı.

Yerel marketlerin birçoğu ise bayramın ilk iki günü kapalı olacak.

Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? Bugün marketler açık mı kapalı mı? ŞOK, A101, BİM bayram çalışma saatleri 2022

BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İşte zincir marketlerin bayramda açılış ve kapanış saatleri;

A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 market bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. 3 Mayıs Salı günü ve 4 Mayıs Çarşamba günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? Bugün marketler açık mı kapalı mı? ŞOK, A101, BİM bayram çalışma saatleri 2022

BİM BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketin bayramın ilk günü kapalı olacağı düşünülüyor. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal çalışma saatlerine göre devam edecek.

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