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Haberler Yaşam Bugün marketler kaçta açılıyor, akşam kaçta kapanıyor? 11 Mayıs sokağa çıkma yasağında bakkal ve BİM, ŞOK, Migros A101 marketler saat kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 07:33 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 13:43

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Yurtta iki hafta sürecek olan sokağa çıkma yasağı sebebiyle merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre zincir marketlerin çalışma saatleri değişirken alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Hafta sonu hafta içi kesintisiz süren tam kapanmada manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00- 17.00 arasında çalışıyor. Son olarak yayınlanan genelgede marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği duyurulmuştu. Bu kapsamda; Bugün bakkal ve , kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında ? İşte market çalışma saatleri 2021

Bugün marketler kaçta açılıyor, akşam kaçta kapanıyor? 11 Mayıs sokağa çıkma yasağında bakkal ve BİM, ŞOK, Migros A101 marketler saat kaça kadar açık?

ile ilgili araştırmalar haftanın ikinci gününde milyonların gündemine geliyor. 11 Mayıs Salı günü sabah saatlerinden itibaren bayram öncesi alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile market çalışma saatleri yeniden düzenlenirken marketlerin kaçta açılıp kaçta kapandığı da belli oldu. Yayınlanan genelge kapsamında market çalışma saatlerinde bir takım yeni düzenlemeler yapılmış ve alışverişlerde bazı zorunluluklar getirilmişti. Tam kapanma uygulaması sebebiyle hafta içi ve hafta sonu marketler belirlenen saat aralıklarında hizmet veriyor. Buna göre; Bugün bakkal ve marketler açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında ? İşte , , , market açılış ve kapanış saatleri…

Bugün marketler kaçta açılıyor, akşam kaçta kapanıyor? 11 Mayıs sokağa çıkma yasağında bakkal ve BİM, ŞOK, Migros A101 marketler saat kaça kadar açık?

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

haftanın ikinci gününde yine trend konular arasında yer alıyor. Son olarak market çalışma saatlerinde salgın nedeniyle meydana gelen değişikliklerden ötürü vatandaşlar marketlerin açılış ve kapanış saatlerini sorgulamaya başladı. Günde binlerce ziyaretçisi olan , , , market çalışma saatleri şöyle;

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı. Hafta içi marketler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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Bugün marketler kaçta açılıyor, akşam kaçta kapanıyor? 11 Mayıs sokağa çıkma yasağında bakkal ve BİM, ŞOK, Migros A101 marketler saat kaça kadar açık?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde fırınların, bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Genelgeye göre, fırınların, bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri değişti. Öte yandan, zincir marketler olan , , ve gibi yerlerin çalışma saatleri de düzenlendi. 8 Mayıs Cumartesi günü marketler saat 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacak.

Bugün marketler kaçta açılıyor, akşam kaçta kapanıyor? 11 Mayıs sokağa çıkma yasağında bakkal ve BİM, ŞOK, Migros A101 marketler saat kaça kadar açık?

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Marketler saat 10:00'da açılıyor akşam saat 17:00'ye kadar hizmet vermeye devam ediyor. Zincir marketlerin kapalı olduğu pazar günlerinde bakkal, manav, kasap, kuruyemiş dükkanları hizmet vermeye devam edecek.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Genelgede bu duruma ilişkin istisnai bir açıklama olmadığından marketlerin genelgedeki gibi 10.00 ile 17.00 aralığında hizmet verebilmesi bekleniyor.

Bugün marketler kaçta açılıyor, akşam kaçta kapanıyor? 11 Mayıs sokağa çıkma yasağında bakkal ve BİM, ŞOK, Migros A101 marketler saat kaça kadar açık?

ZİNCİR MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. , , , ve gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Market Tedbirleri" konulu genelge ile tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usul ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağının belirtildiği genelgede, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağına yeniden değinildi.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yeni tedbirler duyuruldu.

Buna göre, marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

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