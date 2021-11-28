Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 28 Kasım Pazar marketler kaça kadar açık?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

BİM çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Bim marketler hafta içi ve hafta sonu saat 09:00'da açılmakta, akşam saat 21:00'de kapanmaktadır. Ek olarak bazı bölgelerde BİM marketler 10:00 - 22:00 arası ya da 08:00-20:00 arası hizmet vermektedir. Fakat genelde sabah 9 akşam 9 arasındadır.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

A101 marketler hafta içi ve hafta sonu her gün sabah saat 09:00 'da açılmaktadır, akşam ise saat 21:00 'da kapanmaktadır. Ek olarak bazı bölgelerde A101 marketler 10:00 - 22:00 arası ya da 08:00-20:00 arası hizmet vermektedir. Fakat genelde sabah 9 akşam 9 arasındadır.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

Şok çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Şok marketler hafta içi ve hafta sonu her gün sabah saat 09:00 'da açılmaktadır, akşam ise saat 21:00 'da kapanmaktadır. Ek olarak bazı bölgelerde Şok marketler 10:00 - 22:00 arası hizmet vermektedir. Fakat genelde sabah 9 akşam 9 arasındadır.