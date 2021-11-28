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Haberler Yaşam Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 28 Kasım Pazar marketler kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 28.11.2021 08:19 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 08:19

Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 28 Kasım Pazar marketler kaça kadar açık?

Hafta sonu Pazar günü sabah saatleri itibariyle market çalışma saatleri merak konusu oldu. A101, ŞOK, BİM, Migros ve diğer zincir marketlerin çalışma durumu hafta içi hafta sonu olarak değişikli gösterebiliyor. Haberimizde, A101, ŞOK, Migros, BİM çalışma günleri ve marketin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Peki Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 28 Kasım Pazar marketler kaça kadar açık?

Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 28 Kasım Pazar marketler kaça kadar açık?

Market çalışma saatleri an itibariyle binlerce kişinin gündemine geliyor. Alışveriş yapmak için marketlerin açılış kapanış saatlerini sorgulayan vatandaşlar marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularıyla inceleme yapıyor. İşte 28 Kasım Pazar market çalışma saatleri 2021

Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 28 Kasım Pazar marketler kaça kadar açık?

HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

28 Kasım 2021 tarihi itibariyle zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri;

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Marketler genel olarak hafta içi ve hafta sonu 09:00 - 21:00 arasında hizmet vermektedir. Fakat bazı marketler 10:00 - 22:00 arasında açık olabiliyor. Bu durum marketlerden marketlere göre değişkenlik gösteriyor. Ek olarak bazı marketler yaz döneminde 09:00 - 21:30 saatleri arasında açık oluyor. Bazı marketler de sabah 08:30 'da açılıp akşam 20:30 'da kapanabiliyor.

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Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 28 Kasım Pazar marketler kaça kadar açık?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

BİM çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Bim marketler hafta içi ve hafta sonu saat 09:00'da açılmakta, akşam saat 21:00'de kapanmaktadır. Ek olarak bazı bölgelerde BİM marketler 10:00 - 22:00 arası ya da 08:00-20:00 arası hizmet vermektedir. Fakat genelde sabah 9 akşam 9 arasındadır.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

A101 marketler hafta içi ve hafta sonu her gün sabah saat 09:00 'da açılmaktadır, akşam ise saat 21:00 'da kapanmaktadır. Ek olarak bazı bölgelerde A101 marketler 10:00 - 22:00 arası ya da 08:00-20:00 arası hizmet vermektedir. Fakat genelde sabah 9 akşam 9 arasındadır.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

Şok çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Şok marketler hafta içi ve hafta sonu her gün sabah saat 09:00 'da açılmaktadır, akşam ise saat 21:00 'da kapanmaktadır. Ek olarak bazı bölgelerde Şok marketler 10:00 - 22:00 arası hizmet vermektedir. Fakat genelde sabah 9 akşam 9 arasındadır.

Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 28 Kasım Pazar marketler kaça kadar açık?
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