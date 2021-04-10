Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 2021 hafta içi hafta sonu A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri

Market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da gündeme geliyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikamet ettikleri en yakın markete gidebilen vatandaşlar hafta içi hafta sonu marketler açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi pek çok soruya yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile beraber hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının 56 saat boyunca kesintisiz devam edeceği o illeri tek tek duyururken A101, Migros, ŞOK gibi market çalışma saatleri nasıl sorusu da yanıt buldu. İşte 2021 market çalışma saatleri!

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere, sokağa çıkma yasağı hakkında genelge yayınlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri duyururken market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;