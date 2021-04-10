Bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 2021 hafta içi hafta sonu A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri

Koronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşme süreci devam ederken market çalışma saatleri merak ediliyor. Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanırken marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt aranıyor. Son olarak vakalardaki rekor artışla beraber yayımlanan risk haritası sonrası 58 ilimiz çok yüksek riskli iller grubunda yer almış ve böylelikle A101, Migros, ŞOK gibi marketlerin çalışma saatleri yeniden düzenlenmişti. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile marketlerin ve bakkalların hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri değişirken bugün marketler açık mı sorusu da yanıt buldu. İşte market çalışma saatleri 2021