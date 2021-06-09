Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9 Haziran hafta içi bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık?

Hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesi yayınlanırken hafta sonu ve hafta içi bakkal / market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Hâl böyle olunca, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve bugün kaça kadar açık soruları gün içerisinde araştırılıyor. Genelgede, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken hafta içi ile beraber hafta sonu bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri aktarıldı.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Normalleşme sürecinde marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Tam gün sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar günü marketler, 10.00 ila 17.00 arasında çalışırken hafta içi ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet verecek.

İşte, 9 Haziran bugün marketler kaçta kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları