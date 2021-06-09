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Haberler Yaşam Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9 Haziran hafta içi bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 09.06.2021 01:52 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 01:53

Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9 Haziran hafta içi bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık?

ve kaçta kapanıyor sorusu, gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Bilindiği gibi, normalleşmede marketlerin açılış kapanış saatleri yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesine göre, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere değişti. Genelgede, bakkallar ile beraber A101, Migros, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi paylaşıldı. Peki, hafta sonu marketler açık mı? Hafta içi bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte, güncel bakkal ve market çalışma saatleri 2021

Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9 Haziran hafta içi bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık?

Hafta sonu ve hafta içi merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesi yayınlanırken hafta sonu ve hafta içi bakkal / market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Hâl böyle olunca, , kaçta kapanıyor ve bugün kaça kadar açık soruları gün içerisinde araştırılıyor. Genelgede, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken hafta içi ile beraber hafta sonu bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri aktarıldı.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Normalleşme sürecinde marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Tam gün sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar günü marketler, 10.00 ila 17.00 arasında çalışırken hafta içi ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet verecek.

İşte, 9 Haziran bugün marketler kaçta kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları

Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9 Haziran hafta içi bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık?

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek..

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

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Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9 Haziran hafta içi bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9 Haziran hafta içi bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık?

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

Bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 9 Haziran hafta içi bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık?

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri (Pazar günleri hariç) 07.00 - 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

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