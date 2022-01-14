Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler kapsamında; ülke genelinde soğuk hava koşulları etkisini sürdürüyor. Özellikle Doğu Anadolu gibi bölgelerde yüksek kesim ve sert havanın etkisi yaşanırken çoğu ilde kar yağışı da devam ediyor. Bu noktada; "Bugün okullar tatil mi? Bugün okul var mı, 14 Ocak'ta okullar tatil mi?" gibi soruların yanıtları, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Peki; 14 Ocak Bugün okullar tatil mi edildi? Valilik açıklamaları ile kar tatili olan iller listesi!