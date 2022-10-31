Haberler Yaşam BUGÜN SONA ERİYOR! TOKİ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar? 2022 TOKİ sosyal konut başvuru ekranı

Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 09:48

BUGÜN SONA ERİYOR! TOKİ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar? 2022 TOKİ sosyal konut başvuru ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ''İlk Evim İlk İş Yerim'' projesinde sona gelindi. 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar için TOKİ başvuruları, bugün mesai bitiminde sona erecek. Arsa ve iş yeri başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek. Bu noktada henüz başvurularını gerçekleştirmeyen vatandaşlar, ''TOKİ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, TOKİ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ sosyal konut başvuru ekranı ve başvuru ücreti hakkında tüm merak edilenler…