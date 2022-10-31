Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BUGÜN SONA ERİYOR! TOKİ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar? 2022 TOKİ sosyal konut başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 09:48

BUGÜN SONA ERİYOR! TOKİ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar? 2022 TOKİ sosyal konut başvuru ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ''İlk Evim İlk İş Yerim'' projesinde sona gelindi. 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar için TOKİ başvuruları, bugün mesai bitiminde sona erecek. Arsa ve iş yeri başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek. Bu noktada henüz başvurularını gerçekleştirmeyen vatandaşlar, ''TOKİ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, TOKİ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ sosyal konut başvuru ekranı ve başvuru ücreti hakkında tüm merak edilenler…

BUGÜN SONA ERİYOR! TOKİ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar? 2022 TOKİ sosyal konut başvuru ekranı

TOKİ başvuru şartları, ücreti ve ekranı şeklindeki araştırmalar hız kazandı. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları için son gün geldi. 14 Eylül'de başlayan TOKİ başvuru süreci, 31 Ekim'de tamamlanacak. Bilindiği üzere e-Devlet başvuruları, 28 Ekim'de sona ermişti. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru işlemlerini belirlenen bankalar aracılığıyla gerçekleştirecek. Öte yandan 2+1 ve 3+1 konutların sahiplerini bulacağı TOKİ kura çekimi tarihi de büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, TOKİ başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman? İşte, 2022 TOKİ sosyal konut başvuru ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

BUGÜN SONA ERİYOR! TOKİ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar? 2022 TOKİ sosyal konut başvuru ekranı

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" başvurularının bugün sona ereceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için başvurular bugün sona erecek. Projeye başvurular bugün mesai bitimine kadar bankalar aracılığıyla yapabilecek.

"İlk Evim Arsa" projesi için başvurular ise 7 Kasım'da sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN SONA ERİYOR! TOKİ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar? 2022 TOKİ sosyal konut başvuru ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Proje 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak sunulacak. Mart 2023'e kadar konut ve arsalar için tüm kuralar etaplar halinde çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek.

BUGÜN SONA ERİYOR! TOKİ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar? 2022 TOKİ sosyal konut başvuru ekranı

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

BUGÜN SONA ERİYOR! TOKİ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, başvuru ücreti ne kadar? 2022 TOKİ sosyal konut başvuru ekranı

TOKİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları bugün sona erecek.

TOKİ 250 bin konut başvuruları, Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden yapılacak. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de tamamlandı.

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecek.

SON DAKİKA