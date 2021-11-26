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Haberler Yaşam Bugün vaka sayısı kaç oldu, günlük korona tablosu ile vaka sayısında son durum ne? Bakan Koca'dan 26 Kasım günlük korona tablosu gelişmeler...
Giriş Tarihi: 26.11.2021 18:12 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 18:14

Bugün vaka sayısı kaç oldu, günlük korona tablosu ile vaka sayısında son durum ne? Bakan Koca'dan 26 Kasım günlük korona tablosu gelişmeler...

Türkiye corona virüs vaka sayısı son dakika gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Günlük korona tablosu milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilirken gözler bugünün tablosuna dair gelecek Fahrettin Koca'nın açıklamasına çevrildi. Bu noktada akşam saatleriyle beraber "26 Kasım bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Koca salgının ilk gününden bu yana günlük verileri akşam saatleriyle kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, 26 Kasım günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne? İşte tüm detaylar...

Bugün vaka sayısı kaç oldu, günlük korona tablosu ile vaka sayısında son durum ne? Bakan Koca’dan 26 Kasım günlük korona tablosu gelişmeler...

Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı milyonların araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Binlerce kişi konuyla ilgili olarak "26 Kasım bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?" sorularını akşam saatleriyle beraber gündeme taşıdı. Geçtiğimiz gün 24 bin 467 kişide koronavirüse rastlanmıştı. Öte yandan virüs kaynaklı olarak 222 vatandaşımız ise vefat etmişti. Buna göre; 26 Kasım bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne? İşte son dakika haberinin detayları...

Bugün vaka sayısı kaç oldu, günlük korona tablosu ile vaka sayısında son durum ne? Bakan Koca’dan 26 Kasım günlük korona tablosu gelişmeler...

24 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Buna göre, son 24 saatte 364 bin 351 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 285 oldu. Can kaybı 18 Ağustos'tan bugüne kadarki en düşük seviyesinde oldu.

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Bugün vaka sayısı kaç oldu, günlük korona tablosu ile vaka sayısında son durum ne? Bakan Koca’dan 26 Kasım günlük korona tablosu gelişmeler...

Sağlık Bakanlığı, 24 Kasım Corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu geçtiğimiz gün paylaşmıştı. Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 351 test yapılırken 27 bin 592 Vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 175 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 28 bin 285 oldu.

Bugün vaka sayısı kaç oldu, günlük korona tablosu ile vaka sayısında son durum ne? Bakan Koca’dan 26 Kasım günlük korona tablosu gelişmeler...

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,41 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 119 milyon 726 bin 75'e yükseldi.

Bugün vaka sayısı kaç oldu, günlük korona tablosu ile vaka sayısında son durum ne? Bakan Koca’dan 26 Kasım günlük korona tablosu gelişmeler...

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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