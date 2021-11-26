Bugün vaka sayısı kaç oldu, günlük korona tablosu ile vaka sayısında son durum ne? Bakan Koca’dan 26 Kasım günlük korona tablosu gelişmeler...

Türkiye corona virüs vaka sayısı son dakika gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Günlük korona tablosu milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilirken gözler bugünün tablosuna dair gelecek Fahrettin Koca'nın açıklamasına çevrildi. Bu noktada akşam saatleriyle beraber "26 Kasım bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Koca salgının ilk gününden bu yana günlük verileri akşam saatleriyle kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, 26 Kasım günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne? İşte tüm detaylar...