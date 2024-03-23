Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı!
Giriş Tarihi: 23.03.2024 12:41 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 12:48

Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı!

İstanbul'da Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ATV motoru ile emniyet şeridinde duran gruba çarparak Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı, 4 kişiyi de yaraladı. Yurt dışına çıkışı yasaklanan baba Bülent Cihantimur'un adı ise Dilan Polat ve kara para aklayan fenomenler soruşturmasında çıktı. Cihantimur'un 'Tayyargiller' olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz çiftinin davasında şüpheli sıfatıyla yer aldığı anlaşıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen Bülent Cihantimur, Şişli Polis Merkezi'ne geldi. Aracından indikten sonra gazetecileri gören Cihantimur, işlemlerini yapmadan tekrar aracına binerek ayrıldı.

Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı!

Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur ile cani anne Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur'un karıştığı kazanın yankıları sürürken; baba Cihantimur'un fenomenlere yönelik kara para aklama soruşturmasında şüpheli olduğu ortaya çıkmıştı.

Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı!

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE POLİS MERKEZİNE GİRMEDEN KAÇTI

Eyüpsultan'daki kazayla ilgili soruşturmada hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen Bülent Cihantimur, Şişli Polis Merkezi'ne geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı!

Aracından indikten sonra gazetecileri gören Cihantimur, işlemlerini yapmadan tekrar aracına binerek ayrıldı. Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kaza sondası 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok önce Mısır'a sonrasında ise ABD'ye kaçmıştı.

Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı!

Soruşturma kapsamında baba Bülent Cihantimur'e ise yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola giderek imza verme şartı getirildi. Bülent Cihantimur adli kontrol uygulaması kapsamında işlemleri için Şişli Polis Merkezi'ne geldi. Cihantimur, polis merkezi önünde bekleyen gazetecileri görünce yardımcısıyla birlikte geri döndü.

Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı!

Geldikleri minibüse binen Bülent Cihantimur soruları yanıtsız bıraktı. Cihatimur işlemlerini yapmadan hızla polis merkezinden ayrıldı.

Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı

SON DAKİKA