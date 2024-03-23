Haberler
Yaşam
Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı!
Giriş Tarihi: 23.03.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
12:48
Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı!
İstanbul'da Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ATV motoru ile emniyet şeridinde duran gruba çarparak Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı, 4 kişiyi de yaraladı. Yurt dışına çıkışı yasaklanan baba Bülent Cihantimur'un adı ise Dilan Polat ve kara para aklayan fenomenler soruşturmasında çıktı. Cihantimur'un 'Tayyargiller' olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz çiftinin davasında şüpheli sıfatıyla yer aldığı anlaşıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen Bülent Cihantimur, Şişli Polis Merkezi'ne geldi. Aracından indikten sonra gazetecileri gören Cihantimur, işlemlerini yapmadan tekrar aracına binerek ayrıldı.