Bunları biliyor musunuz?

Yan camlar basınç sebebiyle açılmayabilir. Bu sebepten dolayı kaçış yolunuzu açabilmek için sivri bir cisim bulun. Burada cam kırma çekiçleri fazlasıyla işe yarayacaktır. Bu kırma işlemini yan camlarda deneyin. Ön cam için bu uygulama çok işe yaramayacaktır.