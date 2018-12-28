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Bazı küçük detaylar bazen hayat kurtarır! Belki bir çoğundan haberiniz yok. Öğrenince şaşıracağınız bilgileri derledik!

Giriş Tarihi: 28.12.2018 14:16 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 14:51
Bunları biliyor musunuz?

Mesela soğandan yemek dışında nasıl faydalanabilirsiniz? İşte detaylar!

Bunları biliyor musunuz?

Kurabiyeleri bir rende yardımıyla yanan kısımlarından kolayca ayırabilirsiniz. Hiç kimse bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenmeyecek!

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Bunları biliyor musunuz?

Miksere yerleştirilen kağıt tabak, istenmeyen sıçramaları ortadan kaldıran geçici bir kapak görevi görecek.

Bunları biliyor musunuz?

Çikolatalı cips yapmanın en kolay yolu patates soyucu kullanmaktır. Basit ama etkili bir yöntem.

Bunları biliyor musunuz?

Yarısı açılmış fıstığı kolayca nasıl kıracağınızı biliyoruz. Atılmış bir fıstık kabuğunu kullanarak, yandan ufak şekilde açılmış fıstığın arasına koyup aşağıya veya yukarı doğru hareket ettirerek bu sorunu çözebilirsiniz.

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Çiçeklerinize doğal gübre yapmak isterseniz soğan suyu kullanabilirsiniz.

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    Soğan kabuklarını bir kap su içinde 1 gece bekletip, çıkan suyunu bitkilerinize dökün.

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