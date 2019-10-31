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Bunun adı vahşet! Böyle öldürdü

'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin, yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 31.10.2019 19:03 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 19:04
Bunun adı vahşet! Böyle öldürdü

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7448/18 Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, apartman sakinleri tarafından beslenen yavru kediye birçok kez tekme attı.

Bunun adı vahşet! Böyle öldürdü

Tekmelerden kurtulan kedi, apartmanın bahçesindeki bir ağacın arkasına saklanırken, saldırgan, yavru kediyi saklandığı yerde yine tekmeleyerek öldürdü. O anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

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Bunun adı vahşet! Böyle öldürdü

Görüntülerde, saldırganın binanın dışında kediyi tekmeledikten sonra kedinin bir ağacın arkasına saklandığı görülüyor.

Bunun adı vahşet! Böyle öldürdü

Kedinin sakladığı alana giden saldırganın, etrafı kontrol ettikten sonra kediyi yine tekmeleyerek öldürdüğü de kamera görüntülerinde yer alıyor.

Bunun adı vahşet! Böyle öldürdü

Kediyi öldürdükten sonra biriyle konuşan saldırgan, olay yerinden ayrılıyor. Kediyi besleyen çevre sakinlerinin, şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bunun adı vahşet! Böyle öldürdü
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Bunun adı vahşet! Böyle öldürdü
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