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Burası Alpler değil

'de, Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı olma özelliği taşıyan Cilo Dağı ile Sümbül Dağı'nın da aralarında bulunduğu bölgeye fotoğraf tutkunları ilgi gösteriyor.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 17.01.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 11:53
Burası Alpler değil Hakkari

Türkiye'nin en sarp ve dağlık yerlerinden olan bölgede, 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı, 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve 3 bin rakımın üzerinde yaklaşık 30 doruk bulunuyor.

Burası Alpler değil Hakkari

Bölge, kış mevsimiyle beraber eşsiz bir güzelliğe büründü.

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Burası Alpler değil Hakkari

Beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve yüksek doruklar, doğallığı ve ihtişamıyla doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Burası Alpler değil Hakkari

Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin muazzam bir doğaya sahip olduğunu söyledi.

Burası Alpler değil Hakkari

'nin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü anlatan Akbıyık,

Burası Alpler değil Hakkari

"Özellikle fotoğraf sanatçılarımız için eşsiz manzaralar, Alpler'i, Himalayalar'ı aratmayan güzellikler var.

Burası Alpler değil Hakkari

Cilo Dağları, Sat Dağları, İkiyakalar hepsi birbirinden güzel.

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