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Haberler Yaşam Burası Kars: Eksi 10 derecede cirit oynadılar!
Giriş Tarihi: 07.01.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 10:55

Burası Kars: Eksi 10 derecede cirit oynadılar!

Kars'ın Selim ilçesinde eksi 10 derecede oynanan cirit müsabakasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sahada hünerlerini sergileyen sporcular, cirit attıkları ellerini sık sık nefesleri ile ısıtmaya çalıştı.

Burası Kars: Eksi 10 derecede cirit oynadılar!

Selim ilçesindeki sahada, Başköy ile Kafkas atlı spor kulüpleri arasında puanlı cirit müsabakası yapıldı. Sporculardan bazıları at sırtında alana gelirken, uzak köydeki atlar ise kamyonla getirildi.

Burası Kars: Eksi 10 derecede cirit oynadılar!

35'er dakikadan iki devre şeklinde oynanan müsabakada, eksi 10 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı.

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Burası Kars: Eksi 10 derecede cirit oynadılar!

Cirit attıkları ellerini sık sık nefesleri ile ısıtmaya çalışan sporcular, bir yandan da hünerlerini sergiledi.

Burası Kars: Eksi 10 derecede cirit oynadılar!

Birbirlerine üstünlük sağlayamayan sporcular, sahadan berabere ayrıldı.

Burası Kars: Eksi 10 derecede cirit oynadılar!

Başköy Atlı Spor Kulübü Başkanı İlhami Yıldız ile Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, amaçlarının ata sporunu yaşamak ve yaşatmak olduğunu söyledi.

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