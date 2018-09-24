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Burnu bile kanamadı!

Giriş Tarihi: 24.09.2018 23:00 Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 23:02
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Burnu bile kanamadı!
Burnu bile kanamadı!

'da kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki ağaca çarparak dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Hurdaya dönen aracın sürücüsü ise yı burnu dahi kanamadan atlattı.

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Burnu bile kanamadı!
Burnu bile kanamadı!

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı Salı Pazarı girişinde Zeynel Yavuz idaresindeki 37 SH 520 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.

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Burnu bile kanamadı!
Burnu bile kanamadı!

Karaçomak Deresi'ne uçmaktan son anda kurtulan otomobilin sürücüsü yı hafif sıyrıklarla atlattı.

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Burnu bile kanamadı!
Burnu bile kanamadı!

Hurdaya dönen aracın içerisinden burnu bile kanamadan çıkan Yavuz, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Burnu bile kanamadı!
Burnu bile kanamadı!

Çekici yardımıyla aracın kaldırılmasının ardından itfaiye ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptı.

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Burnu bile kanamadı!
Burnu bile kanamadı!
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