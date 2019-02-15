Bursa tarihinin en büyük operasyonunda rakamlar belli oldu

Operasyon kapsamında sadece evler değil, şüphelilere ait iş yeri ve araçları da arayan ekipler Bursa tarihinde gözaltı sayısı en yüksek olan operasyona imza attı. Bebek beşiklerinden, klozetlere, musluk altlarından, davul fırın içlerine kadar her yerin didik didik arandığı tarihi operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 206 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 121'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.