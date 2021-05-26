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Haberler Yaşam Bursa’da korkunç kaza: Geri manevra sonu oldu!
Giriş Tarihi: 26.05.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 15:58

’da korkunç kaza: Geri manevra sonu oldu!

'da korkunç bir kaza yaşandı. Kavşağı kaçırınca geri geri gelen otomobile, kamyon çarptı. Kazada otomobil sürücüsü N.B. (46), hayata gözlerini kapadı. İşte korkunç kazanın fotoğrafları

Bursa’da korkunç kaza: Geri manevra sonu oldu!

Feci kaza, saat 12.30 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolunun, Alaşarköy mevkisinde meydana geldi.

Bursa’da korkunç kaza: Geri manevra sonu oldu!

Dönüş yapacağı kavşağı geçtiğini fark eden N.B., kullandığı 34 CJC 354 plakalı otomobille emniyet şeridini kullanarak geri geri gelmeye başladı.

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Bursa’da korkunç kaza: Geri manevra sonu oldu!

Bu sırada aynı yöne giden M.P. (52) yönetimindeki 34 ZD 2747 plakalı kamyon, N.B.'nin otomobiline çarptı. Savrulan her iki araç, bariyerlere çarptı.

Bursa’da korkunç kaza: Geri manevra sonu oldu!

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan iki sürücüsü çıkardı.

Bursa’da korkunç kaza: Geri manevra sonu oldu!

Ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan N.B. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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