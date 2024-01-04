Bursa’daki 500 milyonluk vurgunun adı ’Yavru’! Parayı aldı ama kaçamadı

Orhangazi ilçesinde 80 yıldır sarrafiye sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 3'üncü nesil işletmecisi Ahmet Ö., 'yavru' adını verdiği sistem ile yakın çevresinden emanete bırakmaları şartı ile piyasa değerinin altındaki fiyata cumhuriyet altını satmaya başladı.



