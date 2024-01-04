Haberler
Yaşam
Bursa'daki 500 milyonluk vurgunun adı 'Yavru'! Parayı aldı ama kaçamadı
Giriş Tarihi: 04.01.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
08:17
Bursa'daki 500 milyonluk vurgunun adı 'Yavru'! Parayı aldı ama kaçamadı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 80 yıldır faaliyet gösteren bir kuyumcunun 3'üncü nesil işletmecisi Ahmet Ö. (44), iddiaya göre 'Yavru' adını verdiği sistemle piyasa değerinin altında altın satma ve kazanç sağlama vaadiyle dolandırdığı müşterilerinden topladığı yaklaşık 500 milyon lira ile ortadan kayboldu.