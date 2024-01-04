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Haberler Yaşam Bursa'daki 500 milyonluk vurgunun adı 'Yavru'! Parayı aldı ama kaçamadı
Giriş Tarihi: 04.01.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 08:17

Bursa'daki 500 milyonluk vurgunun adı 'Yavru'! Parayı aldı ama kaçamadı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 80 yıldır faaliyet gösteren bir kuyumcunun 3'üncü nesil işletmecisi Ahmet Ö. (44), iddiaya göre 'Yavru' adını verdiği sistemle piyasa değerinin altında altın satma ve kazanç sağlama vaadiyle dolandırdığı müşterilerinden topladığı yaklaşık 500 milyon lira ile ortadan kayboldu.

DHA
Bursa’daki 500 milyonluk vurgunun adı ’Yavru’! Parayı aldı ama kaçamadı

Orhangazi ilçesinde 80 yıldır sarrafiye sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 3'üncü nesil işletmecisi Ahmet Ö., 'yavru' adını verdiği sistem ile yakın çevresinden emanete bırakmaları şartı ile piyasa değerinin altındaki fiyata cumhuriyet altını satmaya başladı.

Bursa’daki 500 milyonluk vurgunun adı ’Yavru’! Parayı aldı ama kaçamadı

Sisteme dahil olan kişilere 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın kar olarak verilmeye başlandı.

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Bursa’daki 500 milyonluk vurgunun adı ’Yavru’! Parayı aldı ama kaçamadı

Bir süre sonra kar amaçlı emanete altın bırakanların sayısı arttı. Sistem büyüyünce, katılımcılara altın üzerinden komisyon verilmesine dönüştü.

Bursa’daki 500 milyonluk vurgunun adı ’Yavru’! Parayı aldı ama kaçamadı

Sisteme katılan kişilere yüzde 4 ile yüzde 30 arasında komisyon verilmeye başlandı.

Bursa’daki 500 milyonluk vurgunun adı ’Yavru’! Parayı aldı ama kaçamadı

'Yavru' adı verilen sistemde parası ile gelen kişilere piyasa fiyatından daha uygun fiyatla altın satılıyor, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın kar olarak veriliyordu.

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