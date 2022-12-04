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Haberler Yaşam Bursa’daki uçak kazasında kahreden detay: Meğer Burcu Sağlam o gün…
Giriş Tarihi: 04.12.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 10:33

Bursa’daki uçak kazasında kahreden detay: Meğer Burcu Sağlam o gün…

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Burcu Sağlam'ın o gün iş aramak için evden çıktığı öğrenildi. Sağlam'ın ailesi, kızlarının uçağa bindiğinden habersizdi. Sağlam ailesi, kızlarının ölüm haberini yetkililerden gelen telefonla öğrendi…

MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’daki uçak kazasında kahreden detay: Meğer Burcu Sağlam o gün…

Bursa'da düşen tek motorlu uçağın pilotu Hakan Köksal'ın (54) ve yolcu olarak bulunan Burcu Sağlam'ın (22) ölmeden dakikalar önce kokpitte çektiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Samsun'dan gelerek 15 yıl önce Bursa'ya yerleşen ailesiyle birlikte yaşayan Sağlam, önce liseyi bıraktı, ardından açıktan bitirdi ve üniversite okumaya karar verdi.


Bursa’daki uçak kazasında kahreden detay: Meğer Burcu Sağlam o gün…

Bu arada Sağlam, bir arkadaşıyla kadın kuaförü işletti. Daha iyi bir kariyer sahibi olmak isteyen Sağlam, 1 Aralık sabahı iş aramaya gittiğini söyleyerek evden çıktı.

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Bursa’daki uçak kazasında kahreden detay: Meğer Burcu Sağlam o gün…

Sağlam, iş görüşmelerinin olumlu sonuçlanmaması üzerine umutsuzluğa kapıldı.

Bursa’daki uçak kazasında kahreden detay: Meğer Burcu Sağlam o gün…

Daha önce yine iş için tanıştığı işadamı Hakan Köksal'ı aradı. Sağlam, Köksal'ın bir sertifikayı almak için uçakla Pamukova Havaalanı'na gideceğini öğrendi.

Bursa’daki uçak kazasında kahreden detay: Meğer Burcu Sağlam o gün…

Genç kız moral bulmak için Köksal'a kendisinin de uçağa binmek istediğini söyledi.

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