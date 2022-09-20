Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB ile 2022 İOKBS Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.09.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 15:05

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB ile 2022 İOKBS Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı

Bursluluk sınav sonuçları için heyecan dorukta! 4 Eylül 2022 tarihinde MEB tarafından düzenlenen İOKBS sınavı sonrası bursluluk sınav sonuçları açıklanma tarihi gündemdeki yerini koruyor. İOKBS bursluluk sınavına katılan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri, ''İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, İOKBS Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, MEB ile 2022 İOKBS bursluluk sınav sonuç sorgulama ekranı...

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB ile 2022 İOKBS Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı

Bursluluk sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için düzenlenen İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı), 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, Bursluluk sınav sonuçları ay sonunda ilan edilecek. MEB, her ne kadar İOKBS sonuçları için bir tarih vermiş olsa da bazen sınavlar erken açıklanabiliyor. Bu nedenle öğrenciler ve velileri, ''İOKBS Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?'' sorularına yanıt arıyor. İşte MEB ile 2022 İOKBS Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB ile 2022 İOKBS Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen İOKBS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile netleşti. İşte, 2022 Bursluluk sınavı sonuçları için verilen o tarih;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB ile 2022 İOKBS Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, 23 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.

Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB ile 2022 İOKBS Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? MEB ile 2022 İOKBS Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

SON DAKİKA