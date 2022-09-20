Bursluluk sınav sonuçları için heyecan dorukta! 4 Eylül 2022 tarihinde MEB tarafından düzenlenen İOKBS sınavı sonrası bursluluk sınav sonuçları açıklanma tarihi gündemdeki yerini koruyor. İOKBS bursluluk sınavına katılan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri, ''İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, İOKBS Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, MEB ile 2022 İOKBS bursluluk sınav sonuç sorgulama ekranı...