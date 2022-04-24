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Haberler Yaşam Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 11:29

Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. İlköğretim 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı ve 10 ve 11'inci sınıf Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) başvuruları için son gün 13 Mayıs olarak duyuruldu. 2022 Bursluluk sınav başvuruları e okul üzerinden tamamlanıyor. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. Peki Bursluluk sınavı ne zaman, başvuru tarihleri ne zaman? 2022 MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman? İşte yanıtı…

Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman?

Bursluluk sınavı başvuruları ile ilgili detaylar öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Eylül'de MEB İOKBS 2022 Bursluluk sınavı yapılacak olup başvuruları e okul üzerinden alınacak. Başvuru ücreti, şartları, son başvuru günü gibi ayrıntılar ise merak konusu oluyor. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman?

Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman?

2022 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı tarihleri belli oldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfları özelinde düzenlenen sınav, 4 Eylül Pazar günü yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. Başvuru yapmak isteyen ailelerin ve öğrencilerin aşağıda bulunan başvuru şartlarını mutlaka taşımaları gerekmektedir.

2022 BURSLULUK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bursluluk sınavı başvuru işlemleri meb.gov.tr adresinden veya e-Okul VBS üzerinden gerçekleştirebiliyor. Yukarıdaki başvuru şartlarını taşıyan adayların aileleri diledikleri takdirde direkt olarak okul yöntemleri ile temasa geçerek 2022 İOKBS başvurusunda bulunabilirler. Okuldan başvuru yapacak adayların aşağıda bulunan formu doldurmaları gerekmektedir.

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Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman?

İOKBS 2022 BAŞVURU ŞARTLARI;

Önemli: Başvuru yapacak adayların ailesinin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali yılı için tespit edilen 18 bin yüz altmış TL'yi geçmemesi gerekmektedir.

T.C. veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu, Özel Eğitim Ortaokullarının 5,6,7,8 ile lise hazırlık 9,10 ve 11'nci sınıflarında öğrenci olmak,

Sınavın yapıldığı yıl okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ 2022

Bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce yapılan açıklamada bursluluk sınavı 2022 kılavuzunu yayınlamıştı. Yayınlanan kılavuza göre başvuru işlemleri 21 Nisan yani bugün başlayacak. Başvuru süreci bir sonraki ay 13 Mayıs tarihine kadar sürecek.

Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman?
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