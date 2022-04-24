Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. İlköğretim 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı ve 10 ve 11'inci sınıf Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) başvuruları için son gün 13 Mayıs olarak duyuruldu. 2022 Bursluluk sınav başvuruları e okul üzerinden tamamlanıyor. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. Peki Bursluluk sınavı ne zaman, başvuru tarihleri ne zaman? 2022 MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman? İşte yanıtı…