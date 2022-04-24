Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, son gün ne zaman?

İOKBS 2022 BAŞVURU ŞARTLARI;

Önemli: Başvuru yapacak adayların ailesinin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali yılı için tespit edilen 18 bin yüz altmış TL'yi geçmemesi gerekmektedir.

T.C. veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu, Özel Eğitim Ortaokullarının 5,6,7,8 ile lise hazırlık 9,10 ve 11'nci sınıflarında öğrenci olmak,

Sınavın yapıldığı yıl okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ 2022

Bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce yapılan açıklamada bursluluk sınavı 2022 kılavuzunu yayınlamıştı. Yayınlanan kılavuza göre başvuru işlemleri 21 Nisan yani bugün başlayacak. Başvuru süreci bir sonraki ay 13 Mayıs tarihine kadar sürecek.