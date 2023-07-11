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Büyük İstanbul Otogarı’nda korkutan görüntü... Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı: Reklama bütçe var İstanbulluya yok!
Giriş Tarihi: 11.07.2023 10:42
Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
10:42
Büyük İstanbul Otogarı’nda korkutan görüntü... Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı: Reklama bütçe var İstanbulluya yok!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu reklama 908 milyon TL'ye yakın bütçe ayırdı. Mega kente ise çivi bile çakmadı. 'Yeniledik' diyerek anlattığı Büyük İstanbul Otogarı'nın kolon ve kirişleri dökülmeye başladı. Vatandaş isyan bayrağını açtı: Hani yeniden yapacaktı?