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Haberler Yaşam Büyük İstanbul Otogarı’nda korkutan görüntü... Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı: Reklama bütçe var İstanbulluya yok!
Giriş Tarihi: 11.07.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 10:42

Büyük İstanbul Otogarı’nda korkutan görüntü... Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı: Reklama bütçe var İstanbulluya yok!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu reklama 908 milyon TL'ye yakın bütçe ayırdı. Mega kente ise çivi bile çakmadı. 'Yeniledik' diyerek anlattığı Büyük İstanbul Otogarı'nın kolon ve kirişleri dökülmeye başladı. Vatandaş isyan bayrağını açtı: Hani yeniden yapacaktı?

İHA
Büyük İstanbul Otogarı’nda korkutan görüntü... Ekrem İmamoğlu’na tepki yağdı: Reklama bütçe var İstanbulluya yok!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana şehre tek bir eser kazandıramadı.

Büyük İstanbul Otogarı’nda korkutan görüntü... Ekrem İmamoğlu’na tepki yağdı: Reklama bütçe var İstanbulluya yok!

Büyük İstanbul Otogarı için yaptığı 'Yeniledik' reklamı da boş çıktı. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda hizmet veren, her gün binlerce insanın kullandığı Bayrampaşa'daki otogarın alt katlarındaki birçok bölümünde kolon ve kirişlerin sıvaları dökülmeye başladı.

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Büyük İstanbul Otogarı’nda korkutan görüntü... Ekrem İmamoğlu’na tepki yağdı: Reklama bütçe var İstanbulluya yok!

Reklama 2022'de 908 milyon TL harcama yapan Ekrem İmamoğlu, her gün binlerce otobüsün sefer yaptığı otogara çivi dahi çakmayışı tepki topladı.

Büyük İstanbul Otogarı’nda korkutan görüntü... Ekrem İmamoğlu’na tepki yağdı: Reklama bütçe var İstanbulluya yok!

Her gün yüzlerce kişinin uğradığı otogarda vatandaşlar ve otobüs şoförleri gördükleri karşısında şaştı kaldı. Vatandaşlar deprem riskine rağmen otogarın bu halde olması nedeniyle endişelendiklerini vurguladı.

Büyük İstanbul Otogarı’nda korkutan görüntü... Ekrem İmamoğlu’na tepki yağdı: Reklama bütçe var İstanbulluya yok!

HANİ YENİDEN YAPACAKTI
Otogar esnaflarından Necdet Gül, Ekrem İmamoğlu'na 'Otogarı yeniden yapacağız' vaadini hatırlattı.

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