Büyük İstanbul Otogarı’nda korkutan görüntü... Ekrem İmamoğlu’na tepki yağdı: Reklama bütçe var İstanbulluya yok!

Büyük İstanbul Otogarı için yaptığı 'Yeniledik' reklamı da boş çıktı. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda hizmet veren, her gün binlerce insanın kullandığı Bayrampaşa'daki otogarın alt katlarındaki birçok bölümünde kolon ve kirişlerin sıvaları dökülmeye başladı.