Büyükçekmece’de CHP’nin ölüm villaları soruşturması tamamladı: 23 şüpheliye dava açıldı!

5 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Şüphelilerin "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından cezalandırılmaları istendi.