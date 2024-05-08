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Büyükçekmece’de CHP’nin ölüm villaları soruşturması tamamladı: 23 şüpheliye dava açıldı!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
11:36
Büyükçekmece’de CHP’nin ölüm villaları soruşturması tamamladı: 23 şüpheliye dava açıldı!
İstanbul'da CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu yapıldı. Temelsiz 144 villadan oluşan 8.5 milyar lira değerindeki lüks siteye rüşvet karşılığı ruhsat verdiği belirlenen CHP'li belediye hakkında soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezleke Bakırköy Başsavcılığı'na yollandı. Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Belediye eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Abdurrehim Çakır'ın ile Gül İnşaatın sahibi Ali Gül'ün de olduğu 23 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan dava açıldı.