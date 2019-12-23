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Buz tutan 'nden çay keyfi

Ardahan'da hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu. Cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluşurken, turistler ise göl üzerinde çay keyfi yaptı.

AA Yaşam
İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.12.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 14:54
Buz tutan Çıldır Gölü'nden çay keyfi

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Ardahan ve Kars sınırları içindeki 'nün buz tutması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Çıldır Gölü'nün yüzeyi 6 santim buzla kaplandı.

Buz tutan Çıldır Gölü'nden çay keyfi

Çok sayıda kişi göle gelerek buz üstünde yürüyüş yaptı, hatıra fotoğrafı çektirdi.Üzeri cam gibi olan gölün kaygan zemini ziyaretçilerine hem zorlu hem de keyifli anlar yaşattı.

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Buz tutan Çıldır Gölü'nden çay keyfi

Masmavi gökyüzü, karlı dağlar ve gökyüzünün mavimsi rengini yansıtan buzlu göl tadına doyulmayan manzaralar oluşturdu.

Buz tutan Çıldır Gölü'nden çay keyfi
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Buz tutan Çıldır Gölü'nden çay keyfi
Buz tutan Çıldır Gölü'nden çay keyfi
Buz tutan Çıldır Gölü'nden çay keyfi
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