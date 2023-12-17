Caddebostan’daki kazada görgü tanığı aranıyor: Lütfen yardım edin!

Kahreden kaza geçtiğimiz hafta İstanbul Caddebostan'da yaşandı. Otomobilin çarpmasıyla bir motosiklet kaldırıma savruldu, 4 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 38 yaşındaki Nazan Burcu Soyyer hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı. Motosikletli serbest bırakılırken, otomobilin sürücüsü ise tutuklandı. Olayı gören güvenlik kamerası olmadığı için Nazan Burcu Soyyer'in ailesi görgü tanığı aramaya başladı: Aile, sosyal medyadan da çağrıda bulundu. Motosiklet ile otomobilin yarıştığı sırada kazanın gerçekleştiğinin iddia edildiğini belirten aile, bunu ispatlamaya çalışıyor. Ağabey Kadir Koray Soyyer, "Ateş düştüğü yeri yakıyor, bize yardımcı olsunlar, başka canlar yanmasın'' dedi.