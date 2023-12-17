Caddebostan’daki kazada görgü tanığı aranıyor: Lütfen yardım edin!

DÖRT CANIMIZDAN BİRİNİ ALDI BİZİM

Kadir Koray Soyyer, "Saat tam dört buçukta telefonuma bir uyarı geldi. 'Nazan Burcu Soyyer ani bir düşüş yaşadı, 112'ye haber verildi, konuma gönderildi. Siz de tanımlı olduğunuz için size de bilgi geldi' diye. Hemen telefonunu aradım Nazan'ın, hani şaka mı yapıyorsun ne bu demek için. Yabancı biri açtı, kardeşimin kaza yaptığını söyledi. Durumu nasıl dedim. Durumunun ağır olduğunu, başında yine yürüyüşe çıkan doktorlar olduğunu, doktorların beyin kanaması geçirmiş olabileceğini söylediler. Hemen çıktım geldim, yaklaşık bir altı dakika sonra buradaydım. Kardeşim yerde kanlar içinde yatıyordu. Yine yaklaşık bir on metre kadar ilerisinde diğer üç arkadaşımız yatıyordu. Bağırdım; 'Nazan uyan, bak' ama hiçbir tepki yoktu. Buraya geldiğimde ne oldu, kaza nasıl oldu diye sorduğumda; buradaki görgü tanıklarından biri, motor ve arabanın yarış yaptığını, aracın motoru sıkıştırdığını, motorcunun da kendini bilerek kasıtlı bir şekilde kaldırıma attığını söyledi. Daha sonrasında da dört canımızdan birini aldı bizim'' dedi.