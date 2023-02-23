Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, neden yok? 23 Şubat Kanal D yayın akışı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle televizyonda bütün dizi yayınlarına ara verilmişti. Bazı diziler yayın hayatına dönerken her Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanan Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu soruları ile araştırılıyor. Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik'in yer aldığı yapım takipçileri tarafından 23 Şubat Kanal D yayın akışı ile sorgulanıyor. Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı, açıklama geldi mi soruları yanıt arıyor. Peki, Camdaki Kız bu hafta var mı, neden yok? İşte, merak edilenler…