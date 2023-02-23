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Haberler Yaşam Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, neden yok? 23 Şubat Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 23.02.2023 18:02 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 18:04

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, neden yok? 23 Şubat Kanal D yayın akışı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle televizyonda bütün dizi yayınlarına ara verilmişti. Bazı diziler yayın hayatına dönerken her Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanan Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu soruları ile araştırılıyor. Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik'in yer aldığı yapım takipçileri tarafından 23 Şubat Kanal D yayın akışı ile sorgulanıyor. Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı, açıklama geldi mi soruları yanıt arıyor. Peki, Camdaki Kız bu hafta var mı, neden yok? İşte, merak edilenler…

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, neden yok? 23 Şubat Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız bu akşam var mı, neden yok soruları gündemdeki yerini aldı. Her Perşembe günü Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşan yapımın yayınına Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından ara verilmişti. Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı gibi sorular yeni haftada yanıt arıyor. Bazı kanallarda yapımlar ekranlara dönmeye başladı. Peki, Camdaki Kız bugün var mı yok mu? İşte, 23 Şubat Kanal D yayın akışı

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, neden yok? 23 Şubat Kanal D yayın akışı

CAMDAKİ KIZ BU HAFTA VAR MI?

6 Şubat'ta medyana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle diziler ve programlar ekranlara gelmedi.

Camdaki Kız dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelinirken bazı kanallar yapımlarının yeni bölümlerini yayınlama kararı alırken bazı diziler ise yayınlanmayacak.

Buna göre sevilen dizi bu hafta ekranlara gelmeyecek. Dizi saatinde Canım Oğlum adlı film izleyicilerle buluşacak.

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Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, neden yok? 23 Şubat Kanal D yayın akışı

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Camdaki Kız ve diğer dizilerin yeniden ne zaman ekranlarda olacağı merak ediliyor. Camdaki Kız yeni bölüm tarihi ile ilgili kanaldan veya yapımcıdan henüz bir açıklama gelmedi.

Birçok dizi yayın hayatına tekrar başlarken bu hafta yeni bölümleri yayınlanmayan dizilerin haftaya ekranlarda olması bekleniyor.

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, neden yok? 23 Şubat Kanal D yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI

17.30 Hicran

18.40 Kanal D Ana Haber

20.00 Canım Oğlum

22.00 Canım Oğlum

23.00 Üç Kız Kardeş

02.30 Kuzey Güney

04.30 Güneşi Beklerken

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, neden yok? 23 Şubat Kanal D yayın akışı

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız son bölümde Nalan, Sedat'ın ihanetini bir kez daha yakalıyor!

Sedat'la yaşadığı tartışma sonrasında konaktan gitmeye kalkan Nalan, Muzo'nun isteğini kırmaz ve son bir kez konuşmayı kabul eder.

Nalan içinde tüm biriktirdiklerini, evliliklerinde mutsuz olduğunu Sedat'la paylaşınca kıyamet kopar. Tartışmaları Muzo'nun sayesinde daha da çok büyümez ama Nalan'ın kafasını netleştirir. Muzo artık Nalan'ı ikna edemeyecektir.

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