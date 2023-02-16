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Haberler Yaşam Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 16.02.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 12:40

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası ülke genelinde milli yas ilan edildi. Felaketin 11. Gününe girilirken geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Bu noktada Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu sorusu yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, bu akşam mı?'' soruları 16 Şubat Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Camdaki Kız bugün var mı, neden yok? İşte, yeni bölüm tarihi ve saati...

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Camdaki Kız, Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Cihangir Ceyhan gibi isimleri buluşturan dizi, bu hafta da Kanal D yayın akışı içerisinde yer almadı. Dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceğini merak eden seyirciler, Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu, neden yok sorusuna yanıt arıyor. Deprem faciası nedeniyle diziler kanalların yayın akışlarından çıkarılmıştı. Peki, Camdaki Kız bugün var mı, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün? İşte, 16 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı…

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

16 Şubat 2023 Perşembe tarihli Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Camdaki Kız dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi.

Camdaki Kız dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarını anbean kamuoyuna aktaran kanallarda bu hafta da diziler ekranlara gelmeyecek.

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Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Konuya dair yapım şirketi ve kanallardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak çekimlerin başladığı biliniyor. Buna göre, dizinin 68. Yeni bölümünün 23 Şubat 2023 Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI | 16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE

12.30 Önce Vatan

14.00 Aşk ve Umut

15.00 Hicran

16.00 Arka Sokaklar

19.00 Kanal D Ana Haber

20.00 Annem

23.45 Gönderilmemiş Mektuplar

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

CAMDAKİ KIZ 67. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız son bölümde Nalan, Sedat'ın ihaneti bir kez daha yakalıyor!

Sedat'la yaşadığı tartışma sonrasında konaktan gitmeye kalkan Nalan, Muzo'nun isteğini kırmaz ve son bir kez konuşmayı kabul eder.

Nalan içinde tüm biriktirdiklerini, evliliklerinde mutsuz olduğunu Sedat'la paylaşınca kıyamet kopar. Tartışmaları Muzo'nun sayesinde daha da çok büyümez ama Nalan'ın kafasını netleştirir. Muzo artık Nalan'ı ikna edemeyecektir.

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