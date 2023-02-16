Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu, neden yok? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası ülke genelinde milli yas ilan edildi. Felaketin 11. Gününe girilirken geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Bu noktada Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu sorusu yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, bu akşam mı?'' soruları 16 Şubat Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Camdaki Kız bugün var mı, neden yok? İşte, yeni bölüm tarihi ve saati...