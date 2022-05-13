Camdaki Kız Feride ölecek mi? sorusu dün akşamdan bu yana yanıt aramaya devam ediyor. Kitapla birlikte eş zamanlı olarak takip edilen dizide merak edilen sorular bölüm yayınlanmadan kitapta aranıyor. Ancak uyarlanan dizide birebir bir hikaye söz konusu değil. Bu sebeple Camdaki Kız Feride ölecek mi? sorgulaması devam ediyor. Son bölümde Feride'nin vasiyetini yazarak Nalan'a "Sema senin ablan değil" demesi büyük ses getirdi. Hemen ardından Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer diziden ayrılıyor mu sorusu gündeme geldi. Peki, Camdaki Kız Feride ölecek mi? Camdaki Kızın Feride'si Nur Sürer diziden ayrılıyor mu? İşte cevaplar…