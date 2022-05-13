Camdaki Kız son bölüm ardından gündemdeki yerini alan Camdaki Kız Feride ölecek mi? Nur Sürer diziden ayrılıyor mu? soruları yanıt arıyor. Dün akşam 42. Bölümü ile ekranlara gelen Kanal D ekranlarının sevilen dizisisinde sırlar açığa çıkıyor. Feride'nin vasiyetini yazması ve Nalan'a gerçekleri açıklamaya başlaması Camdaki Kız Feride ölecek mi? sorusunu gündeme getirdi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız'da Feride karakterine oyuncu Nur Sürer hayat veriyor. Peki, Camdaki Kız Feride ölecek mi? Camdaki Kızın Feride'si Nur Sürer diziden ayrılıyor mu? İşte gerçek bir hikayeden uyarlanan Camdaki Kız Feride hakkında merak edilenler…