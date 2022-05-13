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Haberler Yaşam Camdaki Kız Feride öldü mü, ölecek mi? Dizinin son bölümü ile yanıtlar: Camdaki Kız’ın Feride'si Nur Sürer diziden ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 13.05.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 14:15

Camdaki Kız Feride öldü mü, ölecek mi? Dizinin son bölümü ile yanıtlar: Camdaki Kız’ın Feride'si Nur Sürer diziden ayrılıyor mu?

Camdaki Kız son bölüm ardından gündemdeki yerini alan Camdaki Kız Feride ölecek mi? Nur Sürer diziden ayrılıyor mu? soruları yanıt arıyor. Dün akşam 42. Bölümü ile ekranlara gelen Kanal D ekranlarının sevilen dizisisinde sırlar açığa çıkıyor. Feride'nin vasiyetini yazması ve Nalan'a gerçekleri açıklamaya başlaması Camdaki Kız Feride ölecek mi? sorusunu gündeme getirdi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız'da Feride karakterine oyuncu Nur Sürer hayat veriyor. Peki, Camdaki Kız Feride ölecek mi? Camdaki Kızın Feride'si Nur Sürer diziden ayrılıyor mu? İşte gerçek bir hikayeden uyarlanan Camdaki Kız Feride hakkında merak edilenler…

Camdaki Kız Feride öldü mü, ölecek mi? Dizinin son bölümü ile yanıtlar: Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer diziden ayrılıyor mu?

Camdaki Kız Feride ölecek mi? sorusu dün akşamdan bu yana yanıt aramaya devam ediyor. Kitapla birlikte eş zamanlı olarak takip edilen dizide merak edilen sorular bölüm yayınlanmadan kitapta aranıyor. Ancak uyarlanan dizide birebir bir hikaye söz konusu değil. Bu sebeple Camdaki Kız Feride ölecek mi? sorgulaması devam ediyor. Son bölümde Feride'nin vasiyetini yazarak Nalan'a "Sema senin ablan değil" demesi büyük ses getirdi. Hemen ardından Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer diziden ayrılıyor mu sorusu gündeme geldi. Peki, Camdaki Kız Feride ölecek mi? Camdaki Kızın Feride'si Nur Sürer diziden ayrılıyor mu? İşte cevaplar…

Camdaki Kız Feride öldü mü, ölecek mi? Dizinin son bölümü ile yanıtlar: Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer diziden ayrılıyor mu?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Baskılarıyla Sedat'la görüşmeyi başaran Cana, ona hem Hayri'nin ziyaretinden hem de Nalan'ın Feride'nin kızı olmadığından bahseder. Cana'nın anlattıkları karşısında çok sinirlenen Sedat; Hayri'ye haddini bildirmeye karar verir ve Nalan'ı da Feride konusunda yoklar.

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Camdaki Kız Feride öldü mü, ölecek mi? Dizinin son bölümü ile yanıtlar: Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer diziden ayrılıyor mu?

Nalan'a olan aşkından vazgeçmeyen Hayri, hislerini Nalan'a da belli etmekte kararlıdır. Muzo ve Pera'nın evlilik haberi sonrası Rafet'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak Muzo'yu ataması Koroğlu Ailesi'nde küçük çaplı bir şok etkisi yaratır.

Camdaki Kız Feride öldü mü, ölecek mi? Dizinin son bölümü ile yanıtlar: Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer diziden ayrılıyor mu?

CAMDAKİ KIZ FERİDE ÖLECEK Mİ?

Camdaki Kız Feride bu hafta Nalan'a gerçekleri anlatarak heyecanı doruğa taşıdı. Aynı zamanda vasiyetini yazarak ilaç alması izleyicide karakterin hikayesinin sonuna gelindiği düşüncesini uyandırdı.

Peki, Camdaki Kız Feride ölecek mi? Seyirciler tarafından oldukça fazla merak edilen soru Camdaki Kız yeni bölüm ile yanıt bulacak. Öte yandan karaktere hayat veren Nur Sürer'den de konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Camdaki Kız Feride öldü mü, ölecek mi? Dizinin son bölümü ile yanıtlar: Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer diziden ayrılıyor mu?

NUR SÜRER KİMDİR?

Sürer, 1954 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Dağıstan kökenli olan oyuncu, eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı.

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