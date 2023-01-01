Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Camdaki Kız’dan flaş transfer atağı! Hayri’nin eşi nihayet belli oldu… Türkan geliyor, Nalan’ın yüzü hiç gülmeyecek!
Giriş Tarihi: 01.01.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 17:12

Camdaki Kız’dan flaş transfer atağı! Hayri’nin eşi nihayet belli oldu… Türkan geliyor, Nalan’ın yüzü hiç gülmeyecek!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız, üçüncü sezonuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizinin son bölümüne Feride'nin ölümü damga vurdu. Feride karakterini canlandıran Nur Sürer yapıma veda ederken kadroya yeni bir isim dahil oldu. Annesinin ölümüyle yıkılan Nalan'a bir darbe de sevdiği adamdan geliyor. Hayri'nin köydeki eşi, çocuklarının annesi Türkan'a kimin hayat vereceği belli oldu. O isim, yayınlandığı döneme damgasını vuran Sefirin Kızı dizisiyle adını duyurmuştu. İşte, Camdaki Kız Hayri'nin eşi Türkan'ı canlandıracak olan güzel oyuncu…

Camdaki Kız’dan flaş transfer atağı! Hayri’nin eşi nihayet belli oldu… Türkan geliyor, Nalan’ın yüzü hiç gülmeyecek!

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Camdaki Kız, üçüncü sezonuyla da reytinglerdeki başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Camdaki Kız’dan flaş transfer atağı! Hayri’nin eşi nihayet belli oldu… Türkan geliyor, Nalan’ın yüzü hiç gülmeyecek!

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan, Selma Ergeç gibi başarılı isimleri buluşturan dizi, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyaya da damga vuruyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Camdaki Kız’dan flaş transfer atağı! Hayri’nin eşi nihayet belli oldu… Türkan geliyor, Nalan’ın yüzü hiç gülmeyecek!

Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu yapım, son olarak peş peşe yaşanan ayrılık haberleriyle gündeme geldi.

Camdaki Kız’dan flaş transfer atağı! Hayri’nin eşi nihayet belli oldu… Türkan geliyor, Nalan’ın yüzü hiç gülmeyecek!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden ekranlara uyarlanan diziye 4 isim birden veda etti. Bu sezon sonunda final yapması planlanan dizide vedaların en büyüğü ise 63. bölümde yaşandı

Camdaki Kız’dan flaş transfer atağı! Hayri’nin eşi nihayet belli oldu… Türkan geliyor, Nalan’ın yüzü hiç gülmeyecek!

HANDE ATAİZİ VEDA ETTİ!

Perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi, 61. bölümde projeye ölerek veda etti.

SON DAKİKA