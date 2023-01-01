Camdaki Kız’dan flaş transfer atağı! Hayri’nin eşi nihayet belli oldu… Türkan geliyor, Nalan’ın yüzü hiç gülmeyecek!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız, üçüncü sezonuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizinin son bölümüne Feride'nin ölümü damga vurdu. Feride karakterini canlandıran Nur Sürer yapıma veda ederken kadroya yeni bir isim dahil oldu. Annesinin ölümüyle yıkılan Nalan'a bir darbe de sevdiği adamdan geliyor. Hayri'nin köydeki eşi, çocuklarının annesi Türkan'a kimin hayat vereceği belli oldu. O isim, yayınlandığı döneme damgasını vuran Sefirin Kızı dizisiyle adını duyurmuştu. İşte, Camdaki Kız Hayri'nin eşi Türkan'ı canlandıracak olan güzel oyuncu…