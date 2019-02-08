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'de felaketler üstüste geldi

Sık sık çatışma ve haberlerinin geldiği 'ın bölgesinden yine kötü bir haber var. Yoğun kar yağışının yol açtığı çığ felaketlerinde ve toprak kaymasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 08.02.2019 22:22 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 22:25
Cammu Keşmir'de felaketler üstüste geldi

'ın bölgesinde yoğun kar yağışının yol açtığı çığ felaketlerinde ve toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir'de felaketler üstüste geldi

Emniyet yetkilisi S.P. Pani, Banihal bölgesinde gece düşen çığda bir itfaiye istasyonunda 7'si polis, 2'si itfaiye eri, 2'si mahkum 11 kişinin çığ altında kaldığını belirtti.

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Cammu Keşmir'de felaketler üstüste geldi

Kurtarma ekiplerinin 3 polis memuru, 2 itfaiyeci ve 2 mahkumun cansız bedenine ulaştığı, 3 polisin kurtarıldığı, birinin hala bulunamadığı ifade edildi.

Cammu Keşmir'de felaketler üstüste geldi

Kokernag bölgesinde de evlerine çığ düşmesi sonucu karı-kocanın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Cammu Keşmir'de felaketler üstüste geldi

Yetkililer, Ramban yakınlarında ana yolda meydana gelen toprak kaymasında da 2 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Cammu Keşmir'de felaketler üstüste geldi

Yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle çok sayıda kişi bölgeden tahliye edildi.

Cammu Keşmir'de felaketler üstüste geldi

bölgesinde geçen ay meydana gelen çığ felaketlerinde 11 kişi yaşamını yitirmişti

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