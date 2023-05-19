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Haberler Yaşam Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!
Giriş Tarihi: 19.05.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 12:07

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

'Bu kadarına da pes!' dedirten olay Ankara Keçiören'de yaşandı.112 Acil Sağlık Merkezi'nde görevli acil tıp teknisyeni Rabia Kılıç, (30) kalp krizi geçirdiği ihbarı yapılan hastanın evinde, geç geldikleri gerekçisiyle saldırıya uğradı. Hasta yakını S.K.'nin itmesiyle binanın merdiveninden düşen Kılıç'ın, sol bacağında kırık, sol el başparmağı ve el bileğinde ise hareket ve his kaybı meydana geldi.

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Akılalmaz olay, 14 Mayıs gecesi Ankara Keçiören'de yaşandı… 112 Acil Sağlık Merkezi ekibi, kalp krizi geçirdiği ihbarı yapılan hastaya müdahale için yola çıktı. Hasta yakınları, geç geldikleri gerekçesiyle sağlık görevlilerine tepki gösterdi.

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Acil tıp teknisyeni Rabia Kılıç, hasta yakını S.K.'nin itmesiyle binanın merdivenlerinden yuvarlanarak düştü. Kılıç, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kılıç'ın sol bacağında kırık, sol el başparmağı ve el bileğinde ise hareket ve his kaybı oluştuğu belirlendi. Kılıç ve ekip arkadaşları, S.K. hakkında şikayette bulundu.


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Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

'BENİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ'
Hastanede tedavisi devam eden Rabia Kılıç, ihbar üzerine hızlı bir şekilde adrese hareket ettiklerini söyleyerek "Yaklaşık 1,5 dakika içerisinde olay yerine ulaştık. Vakanın olduğu daireye henüz adım atamadan, hastanın oğlu olduğunu söyleyen kişi, biz daha hastayı görüp müdahale bile etmeden üstümüze yürüdü.

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

Ben ne olduğunu anlamadan kendimi merdivenlerden yuvarlanırken buldum. Düşerken her yerimi vurdum ve sol ayağımda bir sıcaklık hissetim. Ben yerde yatarken hakaret ve tehditlerine devam etti.

Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

'Niye yerde yatıyorsun, neden hastama müdahale etmiyorsun?' diye bağırdı. Ben şokun etkisinde olduğum için ne olduğunu anlamadım. Sonradan ekip arkadaşlarımdan öğrendiğime göre, ben yerde yatarken dahi küfür edip, bana vurmaya devam etmiş. Resmen beni öldürmeye teşebbüs etti" dedi.

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