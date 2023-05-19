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Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!
Giriş Tarihi: 19.05.2023 12:07
Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
12:07
Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!
'Bu kadarına da pes!' dedirten olay Ankara Keçiören'de yaşandı.112 Acil Sağlık Merkezi'nde görevli acil tıp teknisyeni Rabia Kılıç, (30) kalp krizi geçirdiği ihbarı yapılan hastanın evinde, geç geldikleri gerekçisiyle saldırıya uğradı. Hasta yakını S.K.'nin itmesiyle binanın merdiveninden düşen Kılıç'ın, sol bacağında kırık, sol el başparmağı ve el bileğinde ise hareket ve his kaybı meydana geldi.