Can kurtarmak isterken canından oluyordu: Sağlık görevlisine evde kabusu yaşattı!

'Niye yerde yatıyorsun, neden hastama müdahale etmiyorsun?' diye bağırdı. Ben şokun etkisinde olduğum için ne olduğunu anlamadım. Sonradan ekip arkadaşlarımdan öğrendiğime göre, ben yerde yatarken dahi küfür edip, bana vurmaya devam etmiş. Resmen beni öldürmeye teşebbüs etti" dedi.

