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Haberler Yaşam Çanakkale Assos'ta bulundu: Tam 1300 yıllık!
Giriş Tarihi: 03.09.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 11:57

Çanakkale Assos'ta bulundu: Tam 1300 yıllık!

Çanakkale Assos'ta yapılan kazı çalışmalarında bir bebeğe ait 1300 yıllık ayak izlerine rastlandı. Köpek ve kedi izlerine de rastladıklarını belirten Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, şu açıklamaları yaptı

Çanakkale Assos’ta bulundu: Tam 1300 yıllık!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Behramkale köyü sınırları içinde kalan Antik Çağ'ın en önemli liman kentlerinden Assos'ta ekmek pişirme fırını tabanında bir bebeğe ait 1300 yıllık ayak izlerine rastlandı.

Çanakkale Assos’ta bulundu: Tam 1300 yıllık!

Antik Çağ'da "Troas" olarak adlandırılan bölgenin güney ucunda volkanik bir tepenin zirvesi ve yamaçlarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'nın karşısında kurulan kent, asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.

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Çanakkale Assos’ta bulundu: Tam 1300 yıllık!

Assos Antik Kenti'nde ABD'li arkeologların 1800'lü yıllarda ilk kez gerçekleştirdiği kazılara, uzun bir aranın ardından 1981'de yeniden başlandı. Bölgede Türk bilim insanlarınca 40 yıldır kazı yürütülüyor.

Çanakkale Assos’ta bulundu: Tam 1300 yıllık!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Assos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun desteği, İÇDAŞ'ın ana sponsorluğunda kazıya devam ettiklerini söyledi.

Çanakkale Assos’ta bulundu: Tam 1300 yıllık!

Hava koşullarının uygun olduğu dönemlerde özellikle batı kapısının bulunduğu Doğu Roma (Bizans) dönemi yapılarında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Arslan, şu bilgileri paylaştı:

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