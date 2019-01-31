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Boğazı gökkuşağı ile renklendi

'de görsel şölen yaşandı! 'nda sabah saatlerinde ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı. İşte kameralara yansıyan görüntüler...

Giriş Tarihi: 31.01.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 11:08
Çanakkale Boğazı gökkuşağı ile renklendi

Kentte gece boyunca aralıklarla devam eden yağmur, sabah saatlerinde yerini güneşli bir havaya bıraktı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte Boğazı ise gökkuşağına sahne oldu.

Çanakkale Boğazı gökkuşağı ile renklendi

Boğazın üzerinde oluşan renk cümbüşü, vatandaşları hayran bıraktı. Kilitbahir Kalesi üzerinde ve boğazın ortasında oluşan gökkuşağının altından geçen gemiler, güzel görüntüler oluşturdu.

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Çanakkale Boğazı gökkuşağı ile renklendi

İşte kendine hayran bıraktıran anlar...

Çanakkale Boğazı gökkuşağı ile renklendi
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Çanakkale Boğazı gökkuşağı ile renklendi
Çanakkale Boğazı gökkuşağı ile renklendi
Çanakkale Boğazı gökkuşağı ile renklendi
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