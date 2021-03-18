Çanakkale Zaferi sözleri ve 18 Mart ile ilgili en güzel resimli mesajlar: 2021 Bayraklı, anlamlı ve resimli Çanakkale Zaferi kutlama mesajları sözleri

Türk ulusu bugün 106. yıl dönümünde vatan için savaşarak şehit düşen askerlerimizi rahmetlerle anarken Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri paylaşımlarına başladı. Sosyal medya üzerinden 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile ilgili olarak kısa, uzun, duygu yüklü, resimli mesajlar atılıyor. Türk ulusunun bağımsızlığı konusunda çok büyük bir zafer olarak nitelendirilen 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ile sözleri farklı seçeneklerle karşımıza çıkıyor. İşte Çanakkale Zaferi mesajları!