Cani ev sahibinin kira intikamı! Eve zorla girip köpeğini başına vura vura...

Kiracısını çıkaramadığı için öfkelenen ev sahipleri Selim E., ve Eyüp E., genç adama evden çıkması için tehditler savurarak, 'Köpeklerini zehirleyeceğim, seni öldüreceğim, annenin yanına gömeceğim' şeklinde söylemlerde bulundu. Kiracılarının evi terk etmediğine sinirlenen ev sahipleri genç adamı darp etti.