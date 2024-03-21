Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Cani ev sahibinin kira intikamı! Eve zorla girip köpeğini başına vura vura...
Giriş Tarihi: 21.03.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 08:04

Cani ev sahibinin kira intikamı! Eve zorla girip köpeğini başına vura vura...

İstanbul'da kira fiyatlarının artmasının ardından ev sahipleri az bulduğu kiralarını artırmak veya kiracılarını evden çıkarmak için türlü türlü oyunlar oynamaya devam ediyor. Sarıyer'de evinde oturan kiracısını çıkarmak için çabalayan ev sahibi kiracısının evinin kapısını sökerek ikametine girdi.

ATAKAN IRMAK
Cani ev sahibinin kira intikamı! Eve zorla girip köpeğini başına vura vura...

İstanbul'da kira fiyatlarının artmasının ardından ev sahipleri az bulduğu kiralarını artırmak için hali hazırda bulunan kiracılarını evden çıkarmak için türlü türlü işler yapmaya devam ediyor. Sarıyer'de evinde oturan kiracısını çıkarmak için çabalayan ev sahibi kiracısının evinin kapısını sökerek ikametine girdi.

Cani ev sahibinin kira intikamı! Eve zorla girip köpeğini başına vura vura...

Olay 12 Mart tarihinde meydana geldi. 4 yıldır Sarıyer'de bulunan ikamette kiracı olarak oturan 31 yaşındaki Timur S., kira konusunda ev sahibiyle tartışmaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cani ev sahibinin kira intikamı! Eve zorla girip köpeğini başına vura vura...

KİRACISINI EVDEN ÇIKARMAK İÇİN DARP ETTİ

Kira kontratının bitmemesine rağmen evden çıkarılmak istenen genç adam ev sahibinin hukuk dışı davranışta bulunduğunu belirterek evde oturmaya devam etti.

Cani ev sahibinin kira intikamı! Eve zorla girip köpeğini başına vura vura...

Kiracısını çıkaramadığı için öfkelenen ev sahipleri Selim E., ve Eyüp E., genç adama evden çıkması için tehditler savurarak, 'Köpeklerini zehirleyeceğim, seni öldüreceğim, annenin yanına gömeceğim' şeklinde söylemlerde bulundu. Kiracılarının evi terk etmediğine sinirlenen ev sahipleri genç adamı darp etti.

Cani ev sahibinin kira intikamı! Eve zorla girip köpeğini başına vura vura...

KÖPEĞİ DARP EDİP, KAPIYI SÖKTÜLER

Olay günü genç adamın ikametine gelen Selim E., ve Eyüp E., bahçe kapısını yerinden sökerek eve girdi.

SON DAKİKA