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Cani ev sahibinin kira intikamı! Eve zorla girip köpeğini başına vura vura...
Giriş Tarihi: 21.03.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
08:04
Cani ev sahibinin kira intikamı! Eve zorla girip köpeğini başına vura vura...
İstanbul'da kira fiyatlarının artmasının ardından ev sahipleri az bulduğu kiralarını artırmak veya kiracılarını evden çıkarmak için türlü türlü oyunlar oynamaya devam ediyor. Sarıyer'de evinde oturan kiracısını çıkarmak için çabalayan ev sahibi kiracısının evinin kapısını sökerek ikametine girdi.