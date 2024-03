HER GÜN SAHİLİ GEZİP, YUVALARI BULUYORLAR

Gönüllülerin Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'ne (BETUYAB) ait hoşgörü bahçesindeki kamp alanında konakladıklarını belirten Dr. Canbolat, "Belek'te 30, Kızılot'ta 16 kilometrelik sahiller her gün taranıyor. Belek'te 7 farklı ekip, 3'er kişi 7 alandan oluşuyor. Ekip başına yaklaşık 5 kilometre düşüyor. Saat 04.30'da araçlar, ekipleri bölgelerine dağıtıyor. GPS, ölçüm cihazı, veri toplama formları, yuva bulma aparatları gibi teknik cihazlarla ekipler, yuvaları bulup, işaretliyor ve numaralandırılıp, kayıt altına alıyor. Temel amacımız, kaplumbağalarla ilgili araştırmalar yapmak, sahilde yuvalar koruma altına alınıyor, bilimsel veriler toplanıyor. Yerli, yabancı turistlere bilgilendirme yapılıyor. Turizm işletmelerindeki görevliler, özellikle güvenlikçiler bilgilendiriliyor. Saat 11.00 gibi işleri bitirip, kampta toplanıyorlar. Kahvaltı ve kamp işleri sonrası arazide toplanan veriler, günlük olarak bilgisayarlara giriliyor. En son da hemen her gün ekip değerlendirme toplantısı yapılıyor" diye konuştu.