Carettalara 22 yıllık "vefa nöbeti"

Çıralı'ya caretta carettaları görmek için her yıl binlerce turist geldiğini ifade eden Kütle şöyle konuştu:"Burada herkes 'kaplumbağa' denince ayağa kalkar. Her şeyden önce köyü kaplumbağa kurtardı. Çıralı halkı her şeylerini carettalara borçlu. Çünkü ekmeği kaplumbağadan yiyorlar.