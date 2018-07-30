Carettalara 22 yıllık "vefa nöbeti"

"DAVA SÜRECİNE KADAR KAPLUMBAĞALARIN DEĞERİNİ ANLAYAMADIK"

Çıralı'da golf sahası yapılacağına ilişkin gazete haberlerinin ardından büyük şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Kütle, "Arsalarımız elden gidiyor, ne yapacağız?' diye toplantı yaptık. Dava sürecine kadar kaplumbağaların değerini anlayamadık. Geceleri biz bazen serin diye sahilde yatardık. Gece öküz, inek gibi bir şey çıkar kumsalda yürürdü. Biz ondan korkardık. Carettanın ne olduğunu bilmiyorduk." diye konuştu. Carettaların varlığıyla golf sahası izninin iptal edildiğini aktaran Kütle, o günden sonra kaplumbağaların önemini anlayıp, korumaya başladıklarını dile getirdi.