Çatı katında çıkan yangında 4 kardeş öldü

El Abdullah, ablası Fatima'nın sinir krizi geçirdiğini ve hastanede tedavi edildiğini sözlerine ekledi. Ölen çocuklardan Rim'in arkadaşı 10 yaşındaki Suriyeli Hüseyin El Turki ise acı haberle büyük üzüntü yaşadığını belirtti.

Yangını fark edenlerden biri olduğunu anlatan El Turki, "Sabah saatlerinde onların evinden dumanlar çıktığını gördüm. İtfaiye ve ambulanslar geldi. Komşular, onları o evden çıkardı. İyi olacaklarını düşünüyordum ama ölüm haberi geldi. Çok üzgünüm. Rim ile sokakta oynardık." dedi.