Çek fotoğrafçının köpeği ile çektiği seyahat fotoğrafları

Kurt köpeği Sitka ile seyahat etmeyi bir tutku haline getiren Çek fotoğrafçı Honza Řeháček,dünyanın farklı noktalarından harika manzaraları, köpeğini temel aldığı fotoğraflarıyla gösteriyor. İşte Řeháček ve elinden tuttuğu köpeği Sitka'nın 'Beni takip et' der gibi görünen, iç ısıtan fotoğrafları… Dağıstanlı fotoğrafçı Murad Osman, Rus kız arkadaşı Nataly Zakharova'nın elinden tutarak çektiği seyahat fotoğraflarıyla ünlü oldu. Şimdi Çek fotoğrafçı Honza Řeháček de onun izinden gidiyor. Ama onun fotoğraflarında elinden tuttuğu bir kadın değil kurt köpeği Sitka. Sitka ile seyahat etmeyi bir tutku haline getiren fotoğrafçı, dünyanın farklı noktalarından harika manzaraları, köpeğini temel aldığı fotoğraflarıyla gösteriyor. İşte Honza Řeháček ve Sitka'nın seyahatlerinden iç ısıtan fotoğraflar… Çek fotoğrafçı Honza Řeháček ve kurt köpeği Sitka'nın doğa fotoğrafları...