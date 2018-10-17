Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Çek fotoğrafçının köpeği ile çektiği seyahat fotoğrafları

Çek fotoğrafçının köpeği ile çektiği seyahat fotoğrafları

Giriş Tarihi: 17.10.2018 16:48 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 17:10
Çek fotoğrafçının köpeği ile çektiği seyahat fotoğrafları

Kurt köpeği Sitka ile seyahat etmeyi bir tutku haline getiren Çek fotoğrafçı Honza Řeháček,dünyanın farklı noktalarından harika manzaraları, köpeğini temel aldığı fotoğraflarıyla gösteriyor.



Çek fotoğrafçının köpeği ile çektiği seyahat fotoğrafları

İşte Řeháček ve elinden tuttuğu köpeği Sitka'nın "Beni takip et" der gibi görünen, iç ısıtan fotoğrafları…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çek fotoğrafçının köpeği ile çektiği seyahat fotoğrafları

Dağıstanlı fotoğrafçı Murad Osman, Rus kız arkadaşı Nataly Zakharova'nın elinden tutarak çektiği seyahat fotoğraflarıyla ünlü oldu.

Çek fotoğrafçının köpeği ile çektiği seyahat fotoğrafları

Şimdi Çek fotoğrafçı Honza Řeháček de onun izinden gidiyor. Ama onun fotoğraflarında elinden tuttuğu bir kadın değil kurt köpeği Sitka.

Çek fotoğrafçının köpeği ile çektiği seyahat fotoğrafları

Sitka ile seyahat etmeyi bir tutku haline getiren fotoğrafçı, dünyanın farklı noktalarından harika manzaraları, köpeğini temel aldığı fotoğraflarıyla gösteriyor.

Çek fotoğrafçının köpeği ile çektiği seyahat fotoğrafları

İşte Honza Řeháček ve Sitka'nın seyahatlerinden iç ısıtan fotoğraflar…

Çek fotoğrafçının köpeği ile çektiği seyahat fotoğrafları

Çek fotoğrafçı Honza Řeháček ve kurt köpeği Sitka'nın doğa fotoğrafları...

BİZE ULAŞIN