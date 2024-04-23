Çekmeköy metro arızası hakkında skandal iddia: Kafa kafaya çarpıştılar!

Hatta görsel ve sesli durak bildirim sisteminin de çalışmadığı gözlemlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.