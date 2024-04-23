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Haberler Yaşam Çekmeköy metro arızası hakkında skandal iddia: Kafa kafaya çarpıştılar!
Giriş Tarihi: 23.04.2024 13:08 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 14:01

Çekmeköy metro arızası hakkında skandal iddia: Kafa kafaya çarpıştılar!

CHP'li İBB Belediyesi sonrası İstanbul'da toplu taşıma çile haline geldi! Hemen her gün bir skandalın yaşandığı toplu taşımada M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında pazartesi günü yaşanan arıza iki gündür giderilemedi. Vatandaşlar büyük mağduriyet yaşarken arızayla ilgili skandal bir iddia gündeme geldi: Kafa kafaya çarpıştılar!

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Çekmeköy metro arızası hakkında skandal iddia: Kafa kafaya çarpıştılar!

İstanbul'da tıkır tıkır işleyen toplu ulaşım sistemi, 2019'dan bu yana gün geçtikçe kötüleşmeye başladı.

Çekmeköy metro arızası hakkında skandal iddia: Kafa kafaya çarpıştılar!

SEFERLER 2 GÜNDÜR YAPILAMIYOR

Hemen her gün yanma, yolda kalma, raydan çıkma, kaza ve arıza olaylarıyla vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit etmeye başlayan toplu taşıma sistemindeki skandallara M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arıza damga vurdu. Önceki gün sabah 05.30 sıralarında meydana gelen arıza 2 gündür giderilemedi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

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Çekmeköy metro arızası hakkında skandal iddia: Kafa kafaya çarpıştılar!

"TEKNİK ARIZA" AÇIKLAMASI

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık devam ediyor. Metro İstanbul'un dün "teknik arıza" olarak açıkladığı ve gece saatlerinde "Zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği problem nedeniyle seferler Atunizade istasyonunda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

Çekmeköy metro arızası hakkında skandal iddia: Kafa kafaya çarpıştılar!

Dün de gün boyu süren beklenen çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 20-25 dakika aralıklarla gerçekleştirildi. Sefer aralıklarının yer aldığı bilgilendirici tabelaların bugün kapatıldığı görüldü.

Çekmeköy metro arızası hakkında skandal iddia: Kafa kafaya çarpıştılar!

Hatta görsel ve sesli durak bildirim sisteminin de çalışmadığı gözlemlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.

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