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Çekmeköy metro arızası hakkında skandal iddia: Kafa kafaya çarpıştılar!
Giriş Tarihi: 23.04.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
14:01
Çekmeköy metro arızası hakkında skandal iddia: Kafa kafaya çarpıştılar!
CHP'li İBB Belediyesi sonrası İstanbul'da toplu taşıma çile haline geldi! Hemen her gün bir skandalın yaşandığı toplu taşımada M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında pazartesi günü yaşanan arıza iki gündür giderilemedi. Vatandaşlar büyük mağduriyet yaşarken arızayla ilgili skandal bir iddia gündeme geldi: Kafa kafaya çarpıştılar!